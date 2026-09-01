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La production des raffineries de l'est du Texas reste inchangée à l'approche de la tempête, selon des sources
information fournie par Reuters 01/09/2026 à 21:17
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Motiva, Exxon Mobil

XOM.N et TotalEnergies TTEF.PA maintiennent leur production prévue dans leurs raffineries de l'est du Texas alors que la tempête tropicale Edouard s'apprête à toucher terre mardi en fin de journée à proximité de ces trois sites situés sur la côte américaine du golfe du Mexique, ont indiqué des sources proches des opérations de ces raffineries.

La raffinerie Exxon de Beaumont et celle de TotalEnergies à Port Arthur ont toutes deux demandé à leurs sous-traitants de rester chez eux mardi ou les ont renvoyés chez eux mardi matin, tout en conservant l'effectif complet de leurs employés sur place, ont précisé ces sources.

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