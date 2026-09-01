Wall Street recule, crispée par la situation géopolitique

Des opérateurs à la Bourse de New York le 24 août 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a terminé en baisse mardi sous le poids des inquiétudes économiques liées à la reprise des hostilités entre les Etats-Unis et l'Iran, qui fait grimper pétrole et taux d'intérêt.

Le Dow Jones a cédé 0,79%, l'indice Nasdaq a perdu 1,03% et l'indice élargi a lâché 0,71%.

Les Etats-Unis ont déclenché des frappes contre l'Iran pour la deuxième fois en quelques jours, et Téhéran a dit lancer une riposte "décisive", malgré une mise en garde de Donald Trump contre toute opération de représailles.

Ces développements ont fait bondir les cours de l'or noir, le baril américain WTI s'affichant ainsi au-delà de 90 dollars pour la première fois depuis fin juillet.

Cela fait l'affaire des compagnies pétrolières, Chevron (+2,38%), ExxonMobil (+2,24%) et ConocoPhillips (+2,84%) s'affichant proches de leurs plus hauts historiques.

Mais plus généralement, l'heure est à l'inquiétude, notamment concernant la trajectoire de l'inflation, ce qui renchérit le coût de la dette car les prêteurs demandent une compensation plus élevée.

Vers 20H25 GMT, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'Etat américain évoluait à environ 4,79%, au plus haut depuis janvier 2025 et le retour de Donald Trump à la Maison Blanche.

"Les taux d'intérêt agissent comme les freins d'une voiture : ils ralentissent l'économie en augmentant le coût de l'emprunt" aussi bien pour les entreprises que les particuliers ou les Etats, souligne auprès de l'AFP Adam Sarhan Adam Sarhan, de 50 Park Investments.

Le ministre des Finances américain Scott Bessent a balayé ces inquiétudes, évoquant lors d'un échange sur la chaîne Fox Business le "boom économique" des Etats-Unis.

Pour Adam Sarhan, la hausse des anticipations d'inflation avec les hauts prix de l'énergie "signifie probablement que la Fed (la banque centrale américaine, ndlr) devra attendre plus longtemps avant de pouvoir baisser ses taux".

Le marché mise sur un tour de vis monétaire de la Fed dès septembre et s'attend à deux hausses en tout d'ici la fin de l'année, selon l'outil de veille CME FedWatch.

A l'agenda, le rapport JOLTS sur les offres d'emploi pour le mois de juillet est ressorti sous les attentes tout comme l'indice d'activité manufacturière pour le mois d'août publié par ISM.

Côté entreprises, l'application d'apprentissage de langues Duolingo a pris 7,02% à 158,77 dollars après que les analystes d'Evercore ont relevé leur recommandation d'achat.

Le secteur technologique, de plus en plus endetté pour mener à bien la course à l'intelligence artificielle (IA), a vu rouge face la montée des taux obligataires. Nvidia a reculé 1,39%, Micron de 2,64% et SpaceX a perdu 1,02%.

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