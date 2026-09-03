La production de pétrole et de condensats de gaz du Kazakhstan en août a augmenté de 11 % par rapport à juillet, selon une source

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La production de pétrole brut et de condensats de gaz du Kazakhstan en août a atteint 8,47 millions de tonnes métriques, soit environ 2,06 millions de barils par jour (b/j), contre 7,6 millions de tonnes, soit 1,85 million de b/j, en juillet, a déclaré à Reuters une source du secteur proche des données opérationnelles.

Cette hausse est liée à une plus grande stabilité des exportations via le Caspian Pipeline Consortium (CPC), principale voie d’acheminement du pétrole kazakh, a précisé la source.

Les exportations de pétrole “CPC Blend” avaient été fortement perturbées en juillet par d’importantes frappes de drones dans la région de la mer Noire, ce qui avait pesé sur la production pétrolière du Kazakhstan.

La production pétrolière du gigantesque gisement de Tengiz a augmenté de 12 % en août par rapport à juillet, tandis que celle de Kashagan a progressé de 31 % et celle de Karachaganak de 16 %, a indiqué la source.

Tengizchevroil (TCO), l'opérateur de Tengiz, ne commente pas les détails de ses activités de production.

Le ministère de l’Énergie du Kazakhstan et les exploitants de Kashagan et de Karachaganak n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Le ministre de l’Énergie, Yerlan Akkenzhenov, a déclaré la semaine dernière que le Kazakhstan avait revu à la baisse son objectif de production de pétrole et de condensats de gaz pour 2026 , le ramenant de 98 millions de tonnes à 96 millions de tonnes en raison des contraintes d’exportation via l’oléoduc CPC.

Plus de 80 % des exportations de pétrole du Kazakhstan transitent par le réseau de pipelines CPC, qui achemine principalement du brut provenant des gisements de Tengiz, Kashagan et Karachaganak vers la côte russe de la mer Noire.

Parmi les actionnaires de CPC figurent l’État russe, avec une participation de 31 %, le Kazakhstan (20,75 %), Chevron CVX.N (15 %) et plusieurs entreprises privées.