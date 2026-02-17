La production de pétrole du gisement géant de Tengiz, au Kazakhstan, augmente progressivement après avoir été suspendue, selon l'Ifax

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La production de pétrole du gisement géant de Tengiz au Kazakhstan, dirigé par Chevron
CVX.N , augmente progressivement après une suspension en janvier, a rapporté mardi l'agence de presse russe Interfax, citant Tengizchevroil (TCO).
