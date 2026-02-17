 Aller au contenu principal
La production de pétrole du gisement géant de Tengiz, au Kazakhstan, augmente progressivement après avoir été suspendue, selon l'Ifax
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 12:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La production de pétrole du gisement géant de Tengiz au Kazakhstan, dirigé par Chevron

CVX.N , augmente progressivement après une suspension en janvier, a rapporté mardi l'agence de presse russe Interfax, citant Tengizchevroil (TCO).

Guerre en Ukraine
Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

CHEVRON
183,700 USD NYSE +0,72%
Gaz naturel
3,10 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
68,74 USD Ice Europ +0,23%
Pétrole WTI
63,84 USD Ice Europ +0,14%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

