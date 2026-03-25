La Première ministre japonaise Sanae Takaichi demande au chef de l'AIE une nouvelle libération des stocks de pétrole

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(Ajoute des détails à partir du paragraphe 2) par Katya Golubkova et Irene Wang

La Première ministre japonaise Sanae Takaichi a demandé au directeur de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) Fatih Birol de procéder à une nouvelle libération coordonnée des stocks de pétrole lors de leur rencontre mercredi, Tokyo cherchant à se prémunir contre un conflit prolongé au Moyen-Orient .

Après avoir accepté de libérer une quantité record de stocks de pétrole en coordination avec l'AIE pour couvrir la perte d'approvisionnement au Moyen-Orient , Sanae Takaichi a déclaré mardi que le Japon ouvrirait également les stocks de pétrole conjoints détenus par les pays producteurs dans le pays.

En Australie cette semaine, avant une réunion du Groupe des Sept, M. Birol a déclaré que l'AIE consultait les gouvernements d'Asie et d'Europe au sujet de la libération de stocks supplémentaires "si nécessaire", alors que la guerre en Iran perturbe les flux en provenance du Moyen-Orient.

"En prévision de la possibilité que la situation se prolonge, j'ai demandé que des préparatifs soient faits pour une libération coordonnée supplémentaire", a déclaré Sanae Takaichi dans un message sur les réseaux sociaux. "Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec l'AIE

Le déblocage conjoint de 400 millions de barils, convenu le 11 mars, ne représente que 20 % des stocks de pétrole et de produits pétroliers détenus par les pays consommateurs que l'AIE coordonne, a déclaré M. Birol à Tokyo mercredi.

"Si cela s'avère nécessaire, nous sommes prêts à aller de l'avant, mais j'espère vraiment que cela ne sera pas nécessaire", a déclaré M. Birol après avoir rencontré Sanae Takaichi.

Il y a 45 navires liés au Japon qui sont toujours bloqués dans le Golfe alors que le détroit d'Ormuz reste fermé, a déclaré mercredi Hitoshi Nagasawa, président de l'Association des armateurs japonais et également directeur du groupe japonais NYK 9101.T , l'une des plus grandes sociétés de transport maritime au monde.