Wall Street ouvre sur une note prudente, les prix du pétrole remontent

Une personne attend sur le quai du métro de Wall Street dans le quartier financier de Manhattan, à New York

La Bourse de New York a ouvert ‌lundi sur une note prudente, marquant une pause après les nouveaux records atteints la semaine dernière ​et alors que les cours du pétrole remontent dans un contexte d'impasse diplomatique au Moyen-Orient.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones grappille 14,08 points, soit 0,03% à 49.623,24 points et le Standard & Poor's ​500, plus large, recule de 0,14% à 7.388,92 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,39%, soit 102,09 points, à 26.144,99 points.

Les négociations ​entre les États-Unis et l'Iran restent dans l'impasse lundi, ⁠les deux pays campant sur leurs positions, ce qui entraîne une nouvelle flambée des ‌prix énergétiques et incite les investisseurs à la vigilance.

Le président américain Donald Trump a qualifié dimanche soir de "totalement inacceptable" la réponse iranienne à la proposition de ​Washington destinée à mettre fin au ‌conflit, tandis que Téhéran continue d'affirmer, entre autres, sa souveraineté sur ⁠le détroit d'Ormuz et a demandé aux États-Unis de lever leur blocus naval sur ses ports.

Les investisseurs se montrent donc prudents, d'autant plus que le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint vendredi ⁠des records de ‌clôture, portés par les résultats des entreprises, un rapport solide sur l'emploi et ⁠l'espoir d'une résolution du conflit.

Même si le rythme des publications des résultats d'entreprise devrait ralentir dans ‌les prochains jours, les rapports trimestriels de groupes tels que Cisco ou Applied ⁠Materials continueront de susciter l'intérêt des marchés avant ceux du géant de ⁠l'IA Nvidia, attendus plus ‌tard dans le mois.

De plus, l'indice des prix à la consommation du mois d'avril, prévu mardi, ​devrait fournir des données utiles pour comprendre l'impact ‌de la guerre sur l'économie américaine.

Aux valeurs, Intel progreesse de 4,39% dans les premiers échanges, après avoir bondi de 14% ​vendredi dernier, le Wall Street Journal ayant fait état d'un accord préliminaire avec Apple pour la fabrication de puces destinées aux appareils du fabricant de l'iPhone.

Fox Corp, qui a publié ⁠un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes, prend 3,4%.

Les compagnies aériennes américaines Southwest, Delta et United Airlines reculent d'entre 1,1% et 2%, pénalisées par la nouvelle flambée des cours du pétrole.

Le fabricant de vaccins Moderna progresse de 4,84% après un bond vendredi, le groupe ayant déclaré à Reuters avoir mené des recherches précliniques sur les hantavirus.

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(Rédigé par Diana ​Mandiá, édité par Blandine Hénault)