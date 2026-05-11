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Wall Street en recul, jauge la situation au Moyen-Orient
information fournie par AFP 11/05/2026 à 15:43

Un opérateur à la Bourse de New York, le 30 avril 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

Un opérateur à la Bourse de New York, le 30 avril 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a ouvert en petite baisse lundi, optant pour la prudence après le rejet par Donald Trump de la réponse iranienne à son plan de paix pour mettre durablement fin au conflit au Moyen-Orient.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones cédait 0,05%, l'indice Nasdaq perdait 0,43% et l'indice élargi S&P 500 lâchait 0,18%.

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