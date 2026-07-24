La Pologne propose une production conjointe de missiles Patriot avec l'Ukraine et les États-Unis

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La Pologne a proposé de produire conjointement, avec l’Ukraine et les États-Unis, des missiles destinés au système de défense aérienne Patriot, a déclaré jeudi soir sa vice-ministre de la Défense lors d’une visite à Washington, ajoutant que cela contribuerait à répondre aux préoccupations en matière de sécurité.

Le président Donald Trump a déclaré lors d'un sommet de l'Otan à Ankara ce mois-ci que les États-Unis accorderaient à l'Ukraine une licence pour fabriquer des missiles intercepteurs Patriot, ce qui constitue un formidable coup de pouce pour Kyiv, qui cherchait depuis longtemps à obtenir l'autorisation de produire ces armes défensives.

À l’époque, deux sources avaient indiqué à Reuters que les nouveaux intercepteurs seraient probablement fabriqués en Allemagne ou dans un autre pays européen, afin d’éviter de constituer une cible pour d’éventuelles frappes russes en Ukraine.

Jeudi, la vice-ministre polonaise de la Défense, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, a déclaré que Varsovie avait proposé de collaborer avec Kyiv et Washington afin de garantir que la production puisse avoir lieu dans un lieu sûr.

« La proposition que j’ai présentée aujourd’hui au nom de la Pologne répond à certaines préoccupations soulevées par la partie américaine », a-t-elle déclaré aux journalistes.

« Nous avons proposé une coopération trilatérale — impliquant les États-Unis, l’Ukraine et la Pologne — car la priorité est de sécuriser le processus de production et de veiller à ce qu’il se déroule dans un lieu sûr. »

Les États-Unis ont également annoncé à Ankara qu’ils allaient mettre en place un centre de maintenance , dédié au missile de défense aérienne avancé PAC-3 de Lockheed Martin ( LMT.N ), destiné au système Patriot en Europe.

Mme Sobkowiak-Czarnecka a précisé qu’elle avait également présenté des arguments en faveur de l’implantation de ce centre en Pologne.

La Pologne est un fervent soutien de l’effort de guerre ukrainien depuis l’invasion russe de 2022, mais les relations entre les deux pays voisins sont tendues en raison de différends historiques.

Les tensions ont atteint leur paroxysme en juin, lorsque le président polonais Karol Nawrocki a retiré à Volodimir Zelensky la plus haute distinction du pays, après que le président ukrainien eut suscité l’indignation en donnant à une unité de l’armée le nom de l’Armée insurrectionnelle ukrainienne (UPA), un groupe nationaliste qui avait massacré des Polonais pendant la Seconde Guerre mondiale.