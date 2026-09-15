La police indienne va interroger Google au sujet de 500 000 faux comptes Gmail liés à une fausse alerte à la bombe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La police va faire pression sur Google au sujet de failles de sécurité

* Une alerte à la bombe envoyée par e-mail visait les services administratifs du Gujarat

* L'Inde enquête déjà sur Google pour des escroqueries liées à Firebase

par Munsif Vengattil

La police indienne va interroger Google sur l'absence de mesures de sécurité après avoir démantelé un réseau criminel qui avait créé et géré plus de 500 000 faux comptes Gmail pour envoyer de fausses alertes à la bombe à des services administratifs, a déclaré mardi un responsable de la police à Reuters.

L’Inde est l’un des plus grands marchés de Google en termes d’utilisateurs, où le géant américain de la technologie fait déjà l’objet d’une surveillance étroite depuis que les autorités ont mis au jour une pratique récurrente consistant pour des criminels à détourner sa plateforme de développement web, Firebase, à des fins d’escroqueries financières .

La police de l’État occidental du Gujarat a démantelé cette semaine un réseau de messagerie électronique qu’elle a décrit comme envoyant des alertes à la bombe « interétatiques » et a arrêté deux individus, mettant au jour 513 847 identifiants et mots de passe Gmail utilisés depuis 2022.

Reuters est le premier à révéler que Google lui-même est impliqué dans l’enquête. L’ampleur du nombre de faux comptes Gmail utilisés est sans précédent, a déclaré à Reuters Vivek Bheda, haut responsable de la lutte contre la cybercriminalité au sein de la police du Gujarat.

« Nous allons écrire à Google pour lui demander de modifier certaines de ses politiques afin que les mesures de sécurité ne puissent pas être contournées », a déclaré M. Bheda, ajoutant que la police prévoyait de désigner officiellement Google comme sujetde l’enquête prochainement.

Google, filiale d’Alphabet Inc GOOGL.O , n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. On ignore pour l’instant quelles accusations ou sanctions, le cas échéant, pourraient être retenues contre Google.

MENACE À LA BOMBE AU MOMENT DU SOMMET DES BRICS

La cybercriminalité en plein essor en Inde entraîne des pertes s’élevant à plus de 2 milliards de dollars par an dues à des escroqueries financières, et les forces de l’ordre s’attaquent de plus en plus aux plateformes technologiques considérées comme ayant été exploitées pour faciliter ces crimes.

L’enquête menée dans l’État du Gujarat a débuté après la réception d’un e-mail contenant une alerte à la bombe par le gouvernement de l’État le 10 septembre, quelques jours avant le récent sommet du groupe BRICS à New Delhi.

La menace visait également les pays coopérant avec l’Inde lors du sommet, a indiqué la police dans un communiqué.

Ces menaces se sont avérées fausses, a déclaré M. Bheda, ajoutant que l’une des personnes arrêtées était en contact avec un acheteur au Bangladesh qui avait acquis des lots de comptes et payé en partie en cryptomonnaie pour envoyer ces faux e-mails.

M. Bheda a également souligné que la police s’inquiétait du fait que chaque compte frauduleux utilisait l’authentification à deux facteurs, une mesure de sécurité supplémentaire proposée par Google pour protéger les comptes.

La manière dont le réseau criminel a réussi à mettre en œuvre cette technique pour un si grand nombre de comptes constitue un autre volet de l'enquête.