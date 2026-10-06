La plupart des Américains sont favorables au passage à un système "Medicare pour tous" en matière d'assurance maladie

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* Selon un sondage de la KFF, le soutien en faveur d'une couverture universelle financée par l'État passe de 53 % en 2020 à 66 %

* Environ 52 % des personnes interrogées sont favorables à un système à payeur unique supprimant les assurances privées, contre 37 % en 2020

* 84 % des démocrates et 72 % des indépendants sont favorables à une assurance maladie financée par l'État

* La réforme du système de santé est la priorité numéro un pour la plupart des électeurs, selon ce sondage

par Amina Niasse

La plupart des Américains sont désormais favorables à une assurance maladie financée par l’État pour tous, selon un nouveau sondage, les électeurs de tous bords considérant les réformes majeures du système de santé comme une priorité à moins d’un mois des élections de mi-mandat qui détermineront la composition du Congrès américain.

Deux tiers des adultes américains — contre 53 % en 2020 — se sont déclarés favorables à une assurance maladie universelle aux États-Unis, souvent appelée "Medicare pour tous", selon un sondage réalisé par le cabinet de recherche en politique de santé KFF et publié mardi.

Par affiliation politique, 84 % des personnes interrogées se déclarant démocrates et 72 % des électeurs indépendants y étaient favorables, tandis que 66 % des républicains s’y opposaient.

Lorsqu’on leur a expliqué qu’un tel modèle à payeur unique entraînerait la suppression des régimes d’assurance privés, ce soutien global est tombé à 52 % — un chiffre qui reste toutefois bien supérieur aux 37 % de soutien enregistrés lors du sondage de 2020.

Medicare est le programme gouvernemental américain qui offre une couverture santé à environ 70 millions de personnes âgées de 65 ans et plus ou en situation de handicap. Des législateurs, dont le sénateur américain Bernie Sanders, indépendant du Vermont, ont proposé d’étendre Medicare afin de garantir une couverture santé qui repose actuellement en grande partie sur les employeurs. La plupart des pays développés disposent d’un système à payeur unique.

Le sondage a également révélé un large soutien bipartisan en faveur d’une refonte complète du système de santé américain, dans un contexte d’incertitude économique pour de nombreux électeurs.

"Tout au long de l’année, les sondages de la KFF ont montré que le public est frustré par le coût élevé des soins de santé, et que cela pourrait susciter un désir de changement", a déclaré Audrey Kearney, analyste senior en sondages à la KFF.

PRINCIPALE PRÉOCCUPATION ÉCONOMIQUE

Les dépenses de santé constituaient la principale préoccupation économique des Américains interrogés, 60 % des personnes interrogées se disant très ou assez inquiètes quant à leur capacité à faire face à ces coûts. Venaient ensuite le prix de l’essence et celui des produits alimentaires, avec respectivement 59 % et 52 %.

Le sondage de la KFF, réalisé en septembre, repose sur les réponses de 1.328 adultes américains, dont la grande majorité sont des électeurs inscrits.

Cette année, plusieurs candidats progressistes dans des États susceptibles d’influencer l’équilibre des pouvoirs au Congrès se sont prononcés en faveur d’un système d’assurance maladie géré par l’État. Abdul El-Sayed, candidat démocrate au Sénat américain pour le Michigan, a fait valoir que ce changement permettrait de réduire les coûts et d’étendre la couverture.

À l’approche des élections du 3 novembre, de plus en plus d’électeurs souhaitent entendre les candidats au Congrès débattre de l’accès à l’assurance maladie, a indiqué la KFF.

Quelque 30 millions des 340 millions de résidents américains ne seront pas assurés cette année, contre 26,6 millions en 2025, selon les estimations du Congressional Budget Office , alors que les financements fédéraux destinés aux régimes de l’Affordable Care Act et à Medicaid pour les personnes à faibles revenus diminuent.

Des entreprises privées, telles que CVS Health CVS.N , UnitedHealth UNH.N et Humana HUM.N , gèrent des régimes de santé pour le compte d’employeurs ainsi que des régimes Medicare et Medicaid.

Interrogé sur la question de savoir si un système "Medicare pour tous" entraînerait des retards dans les examens et les traitements, une hausse des impôts et porterait préjudice au programme Medicare actuel, comme l’affirment certains opposants, Audrey Kearney a indiqué que le soutien à cette idée diminuait.

Il remonte toutefois lorsqu’on explique aux personnes interrogées qu’un tel système ferait de l’assurance maladie un droit et pourrait supprimer les cotisations et la participation aux frais.

"Ce sont là le genre d’arguments que les opposants et les partisans avanceraient probablement dans tout véritable débat", a déclaré Audrey Kearney.