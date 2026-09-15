"La perturbation de l'approvisionnement en GNL au Moyen-Orient est de courte durée", déclare un dirigeant d'ExxonMobil

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La perturbation de l’approvisionnement en gaz naturel liquéfié en provenance du Moyen-Orient sera de courte durée et la région a toujours fait preuve de fiabilité et a su fournir des volumes supplémentaires en période de crise, a déclaré mardi un dirigeant d’ExxonMobil.

"Nous sommes aujourd’hui confrontés à une situation qui, selon nous, est de nature temporaire… mais on reviendra à l’importance du rôle du Moyen-Orient à long terme, et cela, de notre point de vue, n’a pas changé", a déclaré Andrew Barry, président chargé du développement du marché du GNL chez ExxonMobil, lors d’un événement professionnel à Bangkok.