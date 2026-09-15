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"La perturbation de l'approvisionnement en GNL au Moyen-Orient est de courte durée", déclare un dirigeant d'ExxonMobil
information fournie par Reuters 15/09/2026 à 07:42
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La perturbation de l’approvisionnement en gaz naturel liquéfié en provenance du Moyen-Orient sera de courte durée et la région a toujours fait preuve de fiabilité et a su fournir des volumes supplémentaires en période de crise, a déclaré mardi un dirigeant d’ExxonMobil.

"Nous sommes aujourd’hui confrontés à une situation qui, selon nous, est de nature temporaire… mais on reviendra à l’importance du rôle du Moyen-Orient à long terme, et cela, de notre point de vue, n’a pas changé", a déclaré Andrew Barry, président chargé du développement du marché du GNL chez ExxonMobil, lors d’un événement professionnel à Bangkok.

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