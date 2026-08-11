La perte trimestrielle de Trump Media s'est creusée, passant de 20 millions de dollars l'année précédente à 238 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Trump Media & Technology Group DJT.O , fondé par le président américain Donald Trump et connu pour sa plateforme Truth Social, a annoncé une perte plus importante au deuxième trimestre, principalement due à des pertes latentes liées à ses actifs en cryptomonnaies.

Sa perte nette au deuxième trimestre a bondi à 238,1 millions de dollars, contre environ 20 millions de dollars un an plus tôt, a indiqué la société dans un communiqué.

Les actifs numériques, y compris les cryptomonnaies, ont été mis sous pression au cours du trimestre d’avril à juin, les investisseurs se détournant des actifs plus risqués dans un contexte d’incertitude concernant les taux d’intérêt américains, de tensions géopolitiques et de sorties persistantes de capitaux des produits d’investissement liés aux cryptomonnaies.

Ces résultats interviennent alors que Trump Media cherche à générer de nouveaux revenus grâce à “Truth API” , un flux de données sous licence qui offrira aux banques et aux sociétés de courtage “l’accès le plus rapide” aux publications provenant de comptes influents sur Truth Social, tels que celui du président Donald Trump, dont les publications influencent souvent les marchés mondiaux.

Trump Media aurait envisagé de facturer jusqu’à 100.000 dollars par mois pour le produit Truth API, comme l’ont rapporté Reuters et d’autres médias .

La société a déclaré lundi avoir signé plus de dix contrats avec des clients pour ce flux lancé le 1er août, ajoutant qu’elle continuait à élargir son réseau de partenaires.

“Notre nouveau produit Truth API génère déjà des revenus, avec plus de dix contrats clients signés à ce jour”, a déclaré Kevin McGurn, directeur général par intérim de la société, dans un communiqué.

La société a enregistré un chiffre d’affaires de 1,7 million de dollars au cours du trimestre clos en juin, contre 0,9 million de dollars à la même période l’année dernière.

M. McGurn a ajouté que la société progressait vers la fusion proposée avec TAE Technologies, un développeur spécialisé dans l’énergie de fusion. Il s’agit d’un pari ambitieux sur le boom énergétique stimulé par les centres de données d’intelligence artificielle, qui vient s’ajouter à la liste croissante des diverses entreprises de la famille Trump, allant des cryptomonnaies aux actifs immobiliers en passant par les services mobiles.