La nouvelle offre de Paramount pour Warner Bros jugée insuffisante par un investisseur majeur

La nouvelle offre de Paramount pour Warner Bros n'est pas suffisante, selon un investisseur majeur

par Ross Kerber et Dawn Kopecki

La nouvelle offre publique d'achat de Paramount Skydance visant Warner Bros Discovery, avec notamment une garantie personnelle de 40,4 milliards du cofondateur d'Oracle, Larry ‍Ellison, reste insuffisante, a déclaré à Reuters un actionnaire majeur.

Le cinquième actionnaire de Warner Bros, la société d'investissement Harris Oakmark, qui détient 96 millions d'actions soit environ 4% du capital à fin septembre, a également dit attendre davantage de la ‌part de Paramount, contrôlé par la famille Ellison.

"Les modifications apportées à la nouvelle offre de Paramount étaient nécessaires, mais insuffisantes", a indiqué Alex Fitch, gestionnaire de portefeuille et directeur de la recherche américaine chez Harris Oakmark, ​dans un courriel adressé à Reuters.

"Nous estimons que les deux offres se valent, et changer de stratégie ⁠a un coût. Si Paramount souhaite réellement remporter la mise, il lui faudra proposer une incitation plus conséquente", a-t-il ajouté.

Lundi, Paramount a modifié son offre publique d'achat hostile de 108,4 milliards de ⁠dollars (91,97 milliards d'euros) sur le légendaire studio ‍hollywoodien afin de renforcer son financement. Larry Ellison, cofondateur d'Oracle et dont le fils ⁠David est propriétaire de Paramount, garantit désormais personnellement 40,4 milliards de dollars de l'offre pour le rachat de Warner Bros, qui possède HBO Max et contrôle les franchises Harry Potter, Le Seigneur des anneaux ou encore Superman.

Paramount a également augmenté ​les frais qu'elle paiera de 5 milliards de dollars à 5,8 milliards de dollars si les régulateurs n'approuvent pas l'accord, afin de s'aligner sur l'offre concurrente de Netflix, sans toutefois augmenter son offre de 30 dollars par action.

Les investisseurs ⁠de Warner Bros ont désormais jusqu'au 21 janvier, date initialement fixée au 8 janvier, pour accepter ou ​rejeter l'offre publique d'achat.

Le conseil d'administration de Warner Bros a recommandé à l'unanimité, mercredi, ​aux actionnaires de rejeter l'offre ​précédente de Paramount et de privilégier celle de Netflix, estimant que le financement proposé ne garantissait pas une sécurité suffisante.

La ​guerre d'enchères témoigne de la qualité des actifs de Warner ⁠Bros, a déclaré Yussef Gheriani, directeur des investissements de la société d'investissement IHT Wealth Management de Chicago, qui détient 16.000 actions Warner Bros, 6.500 actions Netflix et 60.000 actions Paramount.

"Il est très rare d'avoir l'opportunité d'ajouter des actifs médiatiques de premier plan à son portefeuille", a-t-il ajouté, tout en précisant qu'il suivrait probablement l'avis du conseil d'administration concernant la vente. "Ils connaissent parfaitement ‌l'entreprise et comprennent mieux que nous les subtilités de cette transaction", a-t-il ajouté.

L'investisseur Thomas Poehling, qui possède 484.000 actions Warner Bros et 639.000 actions Paramount, a de son côté fait savoir qu'il accepterait probablement l'offre révisée si Netflix ne fait pas de contre-proposition, car Paramount a de meilleures chances d'obtenir l'approbation des autorités de réglementation.

La garantie d'Ellison "apporte beaucoup de stabilité à cette offre et élimine une grande partie de l'incertitude liée au financement", a-t-il déclaré.

(Reportage Ross Kerber ; version française ‌Coralie Lamarque, édité par Kate Entringer)