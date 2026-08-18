La norvégienne Equinor se lance dans l'exploration pétrolière en Namibie grâce à un accord avec Chevron

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* Equinor acquiert une participation de 17,4 % dans un projet de forage pétrolier

* Il s’agit de la première expansion de l'entreprise dans le secteur amont vers un nouveau pays depuis 2017

* L’entreprise cherche à « renforcer et renouveler » son portefeuille international

* Le forage devrait débuter dans le courant de l'année

(Ajout des commentaires d'Equinor aux paragraphes 4 à 6, ainsi que du contexte et des détails sur la licence d'exploration aux paragraphes 7 et 8) par Nerijus Adomaitis

Equinor EQNR.OL a annoncé mardi avoir conclu un accord en vue d’acquérir une participation dans une licence d’exploration pétrolière en Namibie auprès d’une filiale du géant américain de l’énergie Chevron CVX.N , alors que la société norvégienne cherche à renforcer son portefeuille international.

L'acquisition d'une participation de 17,4 % dans la licence d'exploration pétrolière PEL 90, située dans le bassin d'Orange au large de la Namibie, a marqué la première entrée d'Equinor dans le secteur amont d'un nouveau pays depuis son expansion en Argentine en 2017, a déclaré un responsable de la société.

Le bassin d’Orange, l’une des zones d’exploration les plus prometteuses au monde , a connu une série de découvertes pétrolières ces dernières années, suscitant l’intérêt des grands groupes pétroliers cherchant à acquérir des concessions à explorer.

Equinor, qui a revu à la baisse ses ambitions en matière d’investissement dans les énergies renouvelables, suivant ainsi une tendance observée chez les compagnies pétrolières internationales, a déclaré que son accord en Namibie s’inscrivait dans une stratégie visant à « renforcer et renouveler » son portefeuille international dans le secteur du pétrole et du gaz.

"Nous sommes toujours à la recherche d’opportunités intéressantes", a déclaré un porte-parole d’Equinor lorsqu’on lui a demandé si la société prévoyait de réaliser d’autres acquisitions en Namibie.

Il n’a pas souhaité divulguer le prix d’achat de la participation dans le bloc d’exploration opéré par Chevron, où le forage d’un puits est prévu d’ici la fin de l’année.

Avant cette transaction, Harmattan Energy, filiale de Chevron, détenait une participation de 52,5 % dans le PEL 90, les autres partenaires de la licence étant QatarEnergy (27,5 %), Trago Energy (10 %) et la compagnie pétrolière publique NAMCOR (10 %).

L’accord avec la filiale de Chevron reste soumis à l’approbation des autorités réglementaires et à un processus de finalisation, a indiqué Equinor sans donner plus de détails.