La NHTSA clôt son enquête portant sur plus de 129 000 véhicules Honda en raison d'un dysfonctionnement de la caméra de recul

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
L'Agence nationale américaine de sécurité routière (NHTSA) a clôturé mardi une enquête technique qui avait été ouverte concernant plus de 129 000 véhicules Honda
7267.T en raison d'une défaillance de la caméra de recul.
La NHTSA a précisé que cette enquête était classée sans suite.
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