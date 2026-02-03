La Nasa reporte la mission lunaire Artemis 2 au mois de mars en raison d'une fuite d'hydrogène liquide

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Nasa a déclaré mardi qu'elle visait le mois de mars pour le lancement de sa mission Artemis 2, qui doit envoyer quatre astronautes autour de la lune, après un retard dans le départ de cette semaine, causé par une fuite d'hydrogène liquide lors d'une "répétition générale clé".

La mission est la deuxième du programme lunaire Artemis, d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, après un vol sans équipage en 2022, et la première à transporter des astronautes autour de la lune lors d'un voyage de 10 jours vers l'endroit le plus éloigné où les humains se soient jamais aventurés dans l'espace.

La fuite s'est produite dans une interface "utilisée pour acheminer le propergol cryogénique dans l'étage central de la fusée", a déclaré la Nasa, ajoutant que les astronautes, mis en quarantaine depuis le 21 janvier en vue du lancement prévu, seraient libérés.

"Ces tests sont conçus pour détecter les problèmes avant le vol et préparer le jour du lancement avec la plus grande probabilité de succès", a déclaré Jared Isaacman, administrateur de la Nasa, dans un message sur X.

"Nous prévoyons d'effectuer une répétition générale supplémentaire avant de viser le mois de mars

La mission, dont l'équipage est composé de trois astronautes américains et d'un Canadien, est un test précurseur du premier alunissage d'un astronaute de la Nasa depuis 1972.

"Avec plus de trois ans entre les lancements de la fusée Space Launch System (SLS), nous nous attendions à rencontrer des difficultés", a déclaré Isaacman. "C'est précisément la raison pour laquelle nous organisons une "répétition générale"."

Le test a également été marqué par des interruptions intermittentes du son au sol et par des opérations de fermeture prolongées de la capsule Orion de la mission, a ajouté Isaacman.