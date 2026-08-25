La menace de droits de douane américains bouleverse l'excédent de cuivre alors que les prix atteignent un niveau record

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* Le manque d'informations sur les droits de douane sur le cuivre tient le marché en haleine

* Les stocks disponibles sur le LME reculent à nouveau après un bref répit

* Les stocks du COMEX américain ont augmenté pendant 46 jours consécutifs

par Tom Daly

Selon les analystes, la perspective de droits de douane américains à l’importation pourrait propulser les cours du cuivre à des niveaux records, même s’il n’y a pas de pénurie mondiale de ce métal, car l’incitation à exporter vers les États-Unis épuise les stocks ailleurs.

Le cuivre à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange (LME) a atteint mardi un pic à 14 343 dollars la tonne métrique, à deux doigts du record de 14 527,50 dollars, après que des ordres ont été passés ces derniers jours pour retirer 65 400 tonnes de métal des entrepôts du LME .

Ces ordres à grande échelle – appelés « annulations de warrants » – ont été passés après que l’augmentation, la semaine dernière, des stocks disponibles sur le LME MCUSTX-TOTAL et sur la Bourse à terme de Shanghai CU-STX-SGH a semblé apaiser les craintes concernant la pénurie d’approvisionnement.

Selon les analystes, cette remontée reflète une pénurie de cuivre disponible en dehors des États-Unis plutôt qu’un déficit mondial de ce métal, essentiel aux réseaux électriques, aux véhicules électriques et aux centres de données d’intelligence artificielle.

La hausse des prix américains a incité les négociants à acheminer du métal vers les entrepôts du COMEX en prévision d’un éventuel droit de douane sur le cuivre raffiné à partir de 2027, ce qui a réduit les stocks ailleurs et fait apparaître comme bien plus tendu, dans la pratique, un marché qui devait initialement afficher un excédent.

LA MENACE DES DROITS DE DOUANE REDÉFINIT LE MARCHÉ

La menace de droits de douane a transformé ce qui aurait dû être un excédent cette année en «au mieux un marché équilibré», en supposant que les stocks de cuivre aux États-Unis ne soient plus disponibles, a déclaré Robert Edwards, analyste principal spécialisé dans le cuivre chez CRU.

Les stocks du COMEX ont désormais augmenté pendant 46 jours consécutifs pour atteindre un niveau record de 675 185 tonnes métriques, grâce à des opérations d’arbitrage tirant parti des prix plus élevés pratiqués sur le COMEX. CRU prévoyait dernièrement un excédent mondial de cuivre de 639 000 tonnes pour 2026.

« Si les importations américaines de cuivre continuent d’affluer au même rythme qu’actuellement, alors le marché ressemblera en réalité à un marché déficitaire », a déclaré M. Edwards.

Les États-Unis ont importé près de 885 000 tonnes de cathodes de cuivre raffiné au premier semestre 2026, soit environ 3 % de plus qu’à la même période l’année dernière, alors qu’une menace tarifaire similaire pesait sur le marché, et plus du double des importations des six premiers mois de 2024.

Les États-Unis ont importé un volume record de 1,64 million de tonnes sur l’ensemble de l’année 2025 .

Le cuivre raffiné a finalement bénéficié d’une exemption des droits de douane l’année dernière, ce qui avait initialement fait chuter les prix.

Mais le ministère américain du Commerce devait remettre à la Maison Blanche, avant le 30 juin de cette année, un rapport sur les marchés du cuivre, afin que le président Donald Trump puisse décider s’il fallait appliquer un droit de douane de 15 % à compter du 1er janvier 2027, passant à 30 % à partir de 2028.

« D'après nos chiffres, il faudra des années avant que ce métal ne soit consommé », a déclaré Alice Fox, stratège chez Macquarie, en référence aux stocks de cuivre du COMEX. Si Macquarie entrevoit des risques baissiers plus importants pour le cuivre, les prix « s'envoleraient » si Trump mettait en place ce droit de douane, a-t-elle ajouté.

GLENCORE AFFIRME QUE C’EST L’INCERTITUDE, ET NON LES DROITS DE DOUANE, QUI ALIMENTE LA HAUSSE

Le directeur général de la société minière et de négoce Glencore GLEN.L estime toutefois que toute annonce concernant les droits de douane – qu’il s’agisse d’un taux de 0%, 15% ou 30% – devrait entraîner une baisse des prix, car le marché disposera enfin d’une meilleure visibilité sur la situation.

«Vous aurez ces stocks importants aux États-Unis, qui, au fil du temps, seront puisés pour être utilisés… et non pour être réexportés » en raison des coûts que cela impliquerait, a déclaré Gary Nagle lors d’une conférence téléphonique sur les résultats. Le cuivre stocké dans les entrepôts du COMEX est déjà dédouané.

Si ces stocks restent aux États-Unis, d’autres régions continueraient à faire face à un resserrement de l’offre. La Chine, premier pays au monde en matière de fusion du cuivre, dispose d’une capacité limitée pour compenser les pénuries ailleurs en raison d’une forte demande intérieure, selon Amelia Fu, responsable de la stratégie des marchés des matières premières chez Bank of China International.

La faiblesse des stocks, les perturbations minières et une panne à la fonderie de Gresik , en Indonésie, resserrent le marché, a déclaré Mme Fu. « Nous pourrions assister à de nouveaux records des cours du cuivre dans les semaines ou les mois à venir. »