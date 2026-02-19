La Libye fait appel à des négociants occidentaux, ce qui porte un coup aux flux de carburant russes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La Libye réduit sa dépendance à l'égard des importations de carburant russe

*

Vitol, Trafigura et TotalEnergies remportent des appels d'offres pour des carburants en Libye

*

La Libye veut porter sa capacité de production de pétrole à 2 millions de bpj

(Mise à jour de l'article du 18 février pour ajouter le commentaire d'une source de la NOC aux paragraphes 7 et 18) par Robert Harvey, Ahmad Ghaddar et Enes Tunagur

Des sociétés pétrolières et des négociants internationaux, dont Vitol, Trafigura et TotalEnergies TTEF.PA , ont remporté des appels d'offres pour approvisionner la Libye en essence et en diesel, alors que le pays accorde aux grands acteurs occidentaux un accès plus large et réduit les importations de carburant russe, ont déclaré trois sources commerciales à Reuters. La Libye est en train de réorganiser son secteur pétrolier 15 ans après la chute du dirigeant Mouammar Kadhafi et des années de guerre civile. Le pays produit quelque 1,4 million de barils de brut par jour, mais ne dispose pas des infrastructures nécessaires pour le raffiner, ce qui le rend dépendant des importations de carburant. Après avoir lancé des cycles de licences en amont pour la première fois en 20 ans afin d'augmenter la production de brut à 2 millions de bpj, le deuxième producteur de pétrole d'Afrique modifie maintenant la façon dont il vend son pétrole et achète le carburant dont il a besoin.

Plutôt que d'échanger des importations de carburant contre des exportations de brut, il a lancé des appels d'offres pour couvrir ses besoins en carburant.

Lors des appels d'offres de ces dernières semaines, qui n'ont pas été signalés précédemment, Vitol a obtenu le droit de fournir 5 à 10 cargaisons d'essence par mois et quelques volumes de diesel, ont déclaré trois négociants au fait des résultats.

Trafigura et TotalEnergies ont également obtenu le droit de fournir du carburant, ont déclaré deux des trois négociants. Reuters n'a pas pu déterminer les volumes exacts. La National Oil Corporation (NOC), société publique libyenne, a également attribué des appels d'offres pour le carburant à la société autrichienne de pétrole et de gaz OMV OMVV.VI , au négociant suisse BGN et à la raffinerie de pétrole italienne Iplom, a déclaré une source de la NOC. Vitol, Trafigura et TotalEnergies ont refusé de faire des commentaires. BGN, OMV et Iplom n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

BAISSE DES IMPORTATIONS RUSSES

Les appels d'offres réduiront encore les importations de produits russes en Libye, les entreprises occidentales s'approvisionnant en volumes auprès des raffineries de la Méditerranée.

Les exportations de carburant russe vers la Libye sont tombées à environ 5 000 bpj en 2026, contre 56 000 bpj en 2024-2025, lorsque la Russie était le principal fournisseur, selon les données en temps réel de la société d'analyse mondiale Kpler.

L'Italie est devenue le premier fournisseur de carburant de la Libye cette année, avec 59 000 bpj, provenant principalement des raffineries ISAB et Sarroch gérées par Trafigura et Vitol, selon les données de Kpler.

Moscou dépend fortement de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique du Sud pour ses ventes de carburant depuis que ses produits raffinés ont été interdits d'accès à l'Ouest en vertu de sanctions liées à la guerre en Ukraine. Le Kremlin a également vu ses exportations de pétrole vers l'Inde et la Turquie chuter sous la pression des États-Unis, poussant davantage de pétrole vers la Chine.

Les exportations totales de carburant vers la Libye, toutes sources confondues, s'élèvent en moyenne à 186 000 bpj depuis le début de l'année 2024.

LES ENTREPRISES ONT ÉGALEMENT ACCÈS AUX EXPORTATIONS DE BRUT

La Libye va également modifier la manière dont elle gère les exportations de brut, ont indiqué les sources.

BGN, qui était auparavant un exportateur clé, verra ses levées de brut diminuer fortement, ont déclaré les trois négociants, car les grands acteurs occidentaux se verront attribuer des droits d'exportation.

Le petit négociant Transmed Trading, basé en Suisse, a également récupéré plusieurs cargaisons de brut en janvier et continuera à lever des volumes dans les mois à venir, ont déclaré deux des trois sources. La NOC doit encore finaliser les contrats individuels et les volumes spécifiques, a déclaré la source de la NOC.

Transmed n'a pas répondu à une demande de commentaire.

La Libye a également signé un accord de développement pétrolier de 25 ans avec TotalEnergies et ConocoPhillips en janvier, impliquant plus de 20 milliards de dollars d'investissements financés par l'étranger.