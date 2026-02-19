Crédit Mutuel Arkéa publie un bénéfice net en hausse de 14% en 2025

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

Le Crédit Mutuel Arkéa, qui réunit deux caisses et plusieurs filiales du groupe Crédit Mutuel, a réalisé en 2025 un bénéfice net en hausse de 14%, grâce notamment à un nombre record de clients, a-t-il annoncé jeudi.

Le président de la banque Julien Carmona a salué de "très bons résultats" et un "modèle qui fonctionne". "On gagne des clients, on fidélise des clients", a-t-il souligné lors d'une conférence de presse au siège d'Arkéa, au Relecq-Kerhuon, près de Brest.

Le groupe, qui réunit les banques de détail du Sud-Ouest et de Bretagne et diverses filiales, a réalisé un bénéfice net de 450 millions d'euros et des revenus (produits nets banque et assurance) de 2,4 milliard d'euros, en hausse de 11%.

Le nombre de clients atteint un "niveau historique" à 5,64 millions fin 2025, soit 259.000 clients supplémentaires, dont 237.000 dans la banque en ligne (marques Fortuneo en France et Keytrade Bank en Belgique).

La banque a enregistré l'an dernier une production de crédits en hausse de 6% et une collecte d'épargne en progression de 87%. Elle bénéficie également d'une augmentation (+22%) des ordres de Bourse, qui lui permettent d'encaisser des commissions.

"C'est un des éléments saillants de l'année, tiré par la volatilité et la bonne tenue du CAC 40", a souligné la directrice générale Hélène Bernicot, précisant que le phénomène touchait notamment les jeunes pour "des montants de plus en plus faibles".

Contrairement aux géants du secteur, la 7e banque française n'a cependant pas battu l'an dernier son record historique de bénéfice net réalisé en 2021, avec 574 millions d'euros.

Une différence imputée notamment à l'absence de banque de financement et d'investissement au sein du groupe. "Dans un moment où les marchés sont tirés vers le haut, ça a un effet sur le fait qu'on ne soit pas sur des résultats record", a souligné Mme Bernicot.

"En tant que tel, le record financier, ce n'est pas l'objectif que la banque se fixe", a-t-elle cependant précisé, rappelant que la banque avait le statut d'entreprise à mission.

Arkéa a néanmoins cessé de publier sa performance extra-financière, fondée sur 25 indicateurs environnementaux ou socio-économiques, comme elle le faisait depuis trois ans.

"On continue à être très impliqué dans cette voie-là, mais on utilise désormais des outils qui améliorent la comparabilité", notamment en intégrant ces éléments directement dans la présentation des résultats financiers, a expliqué Mme Bernicot.