La Libye attribue de nouveaux blocs pétroliers et gaziers à Chevron, Eni et d'autres lors du premier appel d'offres depuis 2007

La Libye a attribué mercredi des blocs d'exploration pétrolière et gazière à des entreprises étrangères, dont Chevron, Eni, QatarEnergy et Repsol, lors de son premier appel d'offres depuis près de vingt ans, alors qu'elle cherche à revitaliser le secteur en dépit des risques politiques.

La National Oil Corporation (NOC) a annoncé les gagnants de son premier appel d'offres depuis 2007, attribuant des zones clés dans les bassins terrestres de Sirte et Murzuq et dans le champ offshore de Cyrenaica, riche en gaz, en Méditerranée.

L'Italien Eni et QatarEnergy ont obtenu les droits sur la zone offshore 01, renforçant ainsi leur partenariat stratégique qui s'est étendu à l'ensemble de la Méditerranée. Un consortium distinct composé de l'espagnol Repsol, du hongrois MOL et de l'entreprise publique turque TPOC a remporté la zone offshore 07.

La major américaine Chevron a obtenu la licence d'exploration Sirte S4, marquant un retour significatif dans le bassin terrestre le plus prolifique de Libye. Dans le bassin sud de Murzuq, la société nigériane Aiteo a obtenu la licence M1, ce qui représente une rare entrée d'un indépendant africain dans le secteur amont du pays.