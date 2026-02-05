La KOC en pourparlers avec des opérateurs américains pour développer les ressources en gaz et en pétrole de schiste

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Ahmed Hagagy

La Kuwait Oil Company (KOC) est en pourparlers avec certaines entreprises américaines sur une coopération potentielle pour développer ses ressources en pétrole et gaz de schiste, a déclaré son directeur général jeudi.

La KOC est "en pourparlers avec certains opérateurs américains pour explorer comment leur expertise peut soutenir le développement des ressources en pétrole et gaz de schiste du Koweït", a déclaré Ahmad Al-Eidan en marge d'une conférence.

Devon Energy et EOG étaient les sociétés avec lesquelles la KOC était en contact, a-t-il ajouté.