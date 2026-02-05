 Aller au contenu principal
Wall Street ouvre en baisse, les craintes sur l'IA persistent
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 16:42

PHOTO DE FICHIER : L'enseigne Wall Street est suspendue à l'extérieur du bâtiment de la Bourse de New York (NYSE), mardi, à la suite de la vente massive de lundi à New York

La Bourse de New York a ouvert en baisse ‍jeudi alors que les doutes restent vifs autour de l'essor de l'IA et des investissements massifs ‌réalisés en la matière par les géants de la technologie.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow ​Jones perd 0,39% à 49.307,10 points. Le ⁠Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,57% à 6.842,92 points.

Le Nasdaq Composite cède ⁠0,71% à ‍22.756,80 points.

Les investisseurs continuent de s'interroger ⁠sur l'impact de l'essor de l'IA sur certains modèles économiques, comme les logiciels et la publicité, ​et s'inquiètent des énormes dépenses d'investissement réalisées pour le développement de cette nouvelle technologie dont les ⁠rendements restent pour l'heure incertains.

Le secteur ​des logiciels et services abandonne encore 1,5%. ​Il accuse ​six séances consécutives de baisse, qui ont conduit ​à effacer 830 milliards ⁠de dollars de capitalisation boursière depuis le 28 janvier.

Alphabet, maison-mère de Google, recule de 3,1% après avoir annoncé un doublement cette année de ses ‌dépenses en capital pour rester dans la course à l'IA.

Amazon perd 3,6% en amont de la publication de ses résultats trimestriels prévue après la clôture.

(Rédigé ‌par Blandine Hénault)

