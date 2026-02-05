Wall Street recule, la pression sur la tech s'intensifie

Un panneau indiquant Wall Street près de la Bourse de New York le 12 janvier 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a ouvert en baisse jeudi, souffrant à nouveau des inquiétudes autour des valeurs technologiques, moteurs du marché ces dernières années, malgré les bons résultats d' Alphabet , la maison mère de Google.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones reculait de 0,62%, l'indice Nasdaq - à forte coloration technologique - perdait 1,31% et l'indice élargi S&P 500 cédait 0,86%.

