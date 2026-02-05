 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street recule, la pression sur la tech s'intensifie
information fournie par AFP 05/02/2026 à 15:39

Un panneau indiquant Wall Street près de la Bourse de New York le 12 janvier 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

Un panneau indiquant Wall Street près de la Bourse de New York le 12 janvier 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a ouvert en baisse jeudi, souffrant à nouveau des inquiétudes autour des valeurs technologiques, moteurs du marché ces dernières années, malgré les bons résultats d' Alphabet , la maison mère de Google.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones reculait de 0,62%, l'indice Nasdaq - à forte coloration technologique - perdait 1,31% et l'indice élargi S&P 500 cédait 0,86%.

Nasdaq

Valeurs associées

ALPHABET-A
323,4099 USD NASDAQ -2,89%
S&P GLOBAL
468,010 USD NYSE +0,56%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les mobil-homes du village olympique des Jeux de Milan Cortina, le 3 février 2026 à Cortina d'Ampezzo ( AFP / Odd ANDERSEN )
    JO-2026: Benvenuti au village olympique de Cortina, "fonctionnel" et cosy
    information fournie par AFP 05.02.2026 15:47 

    La neige tombée en abondance recouvre les sommets découpés des Dolomites, et de timides rayons de soleil se mêlent aux derniers flocons au milieu des interminables rangées de mobil-homes. Au village olympique de Cortina, le décor, provisoire, est planté à la veille ... Lire la suite

  • Le Premier ministre britannique Keir Starmer fait un discours à Saint Leonards-on-Sea, dans le sud-est de l'Angleterre, le 5 février 2026 ( POOL / Peter Nicholls )
    Affaire Epstein/Mandelson: Starmer s'excuse mais entend rester à Downing Street
    information fournie par AFP 05.02.2026 15:21 

    Le Premier ministre britannique Keir Starmer s'est excusé jeudi pour avoir nommé Peter Mandelson ambassadeur à Washington malgré ses liens avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein mais s'est dit déterminé à rester à Downing Street, alors que son avenir politique ... Lire la suite

  • Ursula von der Leyen à Bruxelles, en Belgique, le 22 janvier 2026. ( AFP / NICOLAS TUCAT )
    Commerce : après le Mercosur, l'UE proche de sceller un accord avec l'Australie
    information fournie par Boursorama avec Media Services 05.02.2026 15:20 

    L'Union européenne espère éviter une nouvelle levée de boucliers des agriculteurs, déjà en colère contre l'accord commercial avec les pays latino-américains du Mercosur. L'Union européenne poursuit sa politique de diversification de ses partenariats commerciaux. ... Lire la suite

  • PHOTO D'ARCHIVES : L'ancien gouverneur de la Réserve fédérale américaine, Kevin Warsh, s'exprime à New York.
    Kevin Warsh attendu sur son approche à la tête de la Fed
    information fournie par Reuters 05.02.2026 15:09 

    par Howard Schneider Au cours des 15 années qui se sont écoulées depuis son départ de la Réserve fédérale (Fed), Kevin Warsh a régulièrement affirmé que la banque centrale idéale était celle qui a le moins d'influence possible sur l'économie et se concentre sur ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank