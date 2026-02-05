Dati répète que "l'audiovisuel public français doit être préservé"

La ministre de la Culture Rachida Dati avant le début de son audition par la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public, le 5 février 2026à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

La ministre de la Culture Rachida Dati a martelé jeudi que "l'audiovisuel public français doit être préservé", devant la commission d'enquête parlementaire sur ce secteur qui traverse des turbulences.

"On ne doit pas l'affaiblir. On doit travailler ensemble", a lancé la ministre aux députés de cette commission créée à la demande de l'UDR d'Éric Ciotti, parti allié du Rassemblement national qui prône la privatisation de l'audiovisuel public.

Interrogée sur la "situation financière critique" de France Télévisions soulevée par la Cour des comptes, Mme Dati a rappelé que "l'audiovisuel public assure des missions de service public qui ne sont pas rentables".

"L'État prendra ses responsabilités", a-t-elle assuré au sujet du besoin en capitaux de l'entreprise publique. Cependant, "il y a un impératif de réforme structurelle et d'organisation à mener", a-t-elle dit, en espérant que le projet de holding commune pour le secteur voie le jour. Candidate à la mairie de Paris, Mme Dati doit bientôt quitter le gouvernement.

Sur l'impartialité, autre sujet litigieux, la ministre a renvoyé vers l'Arcom, régulateur de l'audiovisuel.

Elle a toutefois réprimandé la patronne de France Télé, Delphine Ernotte Cunci, qui avait en septembre qualifié CNews de "chaîne d'extrême droite" dans un contexte explosif entre les médias de la sphère Bolloré et l'audiovisuel public. Mme Dati assure lui avoir dit "que ce n'était peut-être pas habile d'avoir indiqué qu'un autre média (...) était d'extrême droite".

La commission a été créée dans la foulée de l'affaire Legrand-Cohen, deux journalistes du service public accusés de connivence avec le Parti socialiste après la diffusion, début septembre, d'une vidéo les montrant dans un restaurant avec deux de ses responsables.

Thomas Legrand y déclarait "Nous, on fait ce qu'il faut pour (Rachida) Dati, Patrick (Cohen) et moi", ce qui a pu être interprété comme un parti pris à l'encontre de l'intéressée.

"Quand on dit, +on va s'occuper de quelqu'un+, je sais à quoi ça renvoie" et "ce n'est pas un vocabulaire approprié", a tancé Mme Dati jeudi, en jugeant toutefois "inacceptable" qu'on réalise des "enregistrements à l'insu des gens".

Par ailleurs, la ministre a réitéré ses accusations envers le magazine de France 2 Complément d'enquête, qui lui avait consacré un numéro en 2025.

"Ils ont proposé, via un tiers (un journaliste indépendant, ndlr), auprès d'un membre de ma famille, de pouvoir le payer" pour des informations la concernant, a-t-elle déclaré.

Interrogé par l'AFP, le présentateur de Complément d'enquête Tristan Waleckx a lui affirmé qu'"on n'a évidemment jamais proposé de payer pour la moindre info".

L'audition de près de trois heures de Mme Dati s'est déroulée globalement dans le calme, tranchant avec le climat souvent tendu des travaux de la commission d'enquête.

Son président Jérémie Patrier-Leitus (Horizons) avait déploré jeudi le "triste spectacle" donné, après un incident qui l'avait opposé mercredi au rapporteur Charles Alloncle (UDR).