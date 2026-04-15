La hausse des prix du pétrole pourrait accroître les attentes des consommateurs en matière d'inflation, déclare Austan Goolsbee au FT

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La hausse des prix du pétrole pourrait entraîner une augmentation des attentes en matière d'inflation des consommateurs, a déclaré Austan Goolsbee, président de la Réserve fédérale de Chicago, au Financial Times dans une interview publiée mercredi, ajoutant que la banque centrale américaine est confrontée à un double danger lié à la guerre en Iran et aux tarifs douaniers de Donald Trump.

"Si nous allons avoir des prix du pétrole élevés, nous pourrions commencer à voir les attentes d'inflation des consommateurs augmenter sensiblement. Et le fait d'avoir empilé tout cela avant que l'inflation tarifaire ne disparaisse constitue un double danger", a déclaré Austan Goolsbee au FT mardi après-midi.