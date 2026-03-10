La hausse des prix du pétrole ne stimulera pas la production américaine, selon la société de services pétroliers Patterson-UTI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Georgina McCartney

La hausse des prix de l'énergie provoquée par la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran ne conduira pas à une augmentation de la production pétrolière américaine sans la prévisibilité du marché nécessaire pour assurer davantage de forages, a déclaré mardi Andy Hendricks, directeur général de la société de services pétroliers Patterson-UTI.

Les prix du pétrole ont connu des fluctuations importantes depuis la fin du mois de février, après que l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, une voie commerciale essentielle, obligeant les principaux producteurs du Moyen-Orient à réduire leur production. Les contrats à terme sur le pétrole brut américain

CLc1 ont atteint 119 dollars le baril au début de cette semaine, le niveau le plus élevé depuis août 2022, et ont évolué dans une fourchette de 35,80 dollars au cours de la séance de transactions de lundi.

Mardi, ils se sont établis à 83,45 dollars le baril, en baisse de 11,32 dollars, alors que le président américain Donald Trump a prédit une désescalade. O/R

"Le défi est qu'en décembre, lorsque nous et les compagnies pétrolières et gazières pour lesquelles nous travaillons travaillions tous sur nos budgets, le pétrole était dans les 50 dollars", a-t-il déclaré dans une interview, ajoutant qu'il peut falloir plus de six mois pour mettre les puits en service.

"Quel sera le prix réel du pétrole dans six à neuf mois?", a-t-il demandé.

La production pétrolière américaine est déjà proche de niveaux records, atteignant 13,7 millions de barils par jour le mois dernier, selon l'Administration américaine d'information sur l'énergie (U.S. Energy Information Administration). La production du Permien s'est élevée à 6,59 millions de bpj, en baisse par rapport au record de 6,74 millions de bpj atteint l'année dernière.

Selon Andy Hendricks, la trajectoire de la production pétrolière américaine dépendra en grande partie du temps qu'il faudra pour que la situation en Iran se normalise et que les échanges commerciaux reprennent par le détroit d'Ormuz.

"Je pense que le risque est que la production de pétrole du Permien commence à ralentir cette année. Si c'est le cas, cela entraînera probablement une hausse des prix et l'industrie commencera alors à reprendre ses activités", a-t-il déclaré.