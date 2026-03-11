La BCE réagira si la guerre en Iran fait grimper l'inflation, selon Nagel

Le président de la Bundesbank, Joachim Nagel, s'exprime lors d'une interview à l'occasion de la réunion du G20 Finances à Durban

par Reinhard Becker

La Banque centrale européenne (BCE) agira ‌rapidement et fermement si la flambée des cours du pétrole liée à la guerre en Iran entraîne une inflation ​durablement élevée en zone euro, a déclaré à Reuters Joachim Nagel, membre de l'institution de Francfort et président de la Bundesbank.

Les investisseurs ont envisagé la possibilité que les banques centrales soient contraintes de resserrer leur politique monétaire, anticipant ​lundi jusqu'à deux hausses des taux de la BCE avant de revoir leurs prévisions à la baisse après que le président américain Donald Trump a ​estimé que le conflit était pratiquement terminé.

Pour Joachim Nagel, ⁠les déclarations de Donald Trump offrent "une raison d'espérer", mais la remontée des prix de l'énergie assombrit les ‌perspectives économiques et accroît les risques sur l'inflation.

"Nous devons être très vigilants", a déclaré à Reuters Joachim Nagel dans des échanges par courriel.

"S'il apparaît que les hausses actuelles des prix ​de l'énergie se traduiront par une inflation ‌généralisée des prix à la consommation à moyen terme, le Conseil des gouverneurs ⁠de la BCE agira de manière décisive et en temps utile", a-t-il ajouté.

La BCE devrait maintenir ses taux lors de sa prochaine réunion de politique monétaire, prévue le 19 mars. Elle est surtout attendue sur ses hypothèses concernant ⁠la croissance économique et ‌l'inflation si le conflit venait à se prolonger.

Les marchés monétaires évaluent actuellement la probabilité d'un ⁠relèvement des coûts d'emprunt de la BCE à un peu plus de 50% d'ici la fin de l'année ‌alors que le taux de dépôt de l'institution est bloqué à 2,0% depuis cinq réunions consécutives.

Comme ⁠nombre de ses collègues, Joachim Nagel a déclaré qu'il soutenait "une approche attentiste", mais ⁠les dernières turbulences géopolitiques ont ‌probablement mis fin au récent débat sur le fait que l'inflation pourrait tomber sous l'objectif à moyen terme de ​2% fixé par la BCE.

"Les discussions sur le non-respect de ‌notre objectif d'inflation sont susceptibles d'être mises en sourdine pour le moment", a reconnu Joachim Nagel.

"À ce stade, il est toutefois encore ​trop tôt pour évaluer de manière fiable les conséquences à moyen et long terme, compte tenu de la volatilité de la situation", a-t-il ajouté.

La BCE a été critiqué pour avoir tardé à réagir face à la ⁠flambée de l'inflation alimentée par l'énergie après l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en 2022. L'institution estimait alors que la hausse de l'inflation était transitoire.

L'inflation en zone euro avait cependant continué d'accélérer jusqu'à culminer à 10,6% en octobre 2022 avant de refluer progressivement par la suite pour s'afficher désormais à 1,9% en février sur un an, selon les données préliminaires publiées par Eurostat au début du mois.

