Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture quasi stable pour le Dow Jones (-0,06%), tandis que le Standard & Poor's 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC devraient ouvrir en légère hausse, respectivement de 0,14% et de 0,11% :

* SECTEUR TECHNOLOGIQUE - Le géant américain ORACLE ORCL.N a prédit mardi que la demande pour les centres de données utilisés pour l'intelligence artificielle (IA) continuerait de soutenir son chiffre d'affaires à un niveau supérieur à celui attendu par Wall Street jusqu'en 2027, faisant grimper l'action de 10% dans les échanges avant-Bourse.

Dans son sillage, NVIDIA NVDA.O , BROADCOM AVGO.O et ADVANCED MICRO DEVICES AMD.O sont attendues en légère hausse.

* VOYAGISTES - Les fluctuations des prix de l'énergie et le conflit au Moyen-Orient continuent de peser sur le secteur, la compagnie de croisière CARNIVAL CCL.N reculant légèrement en avant-Bourse, tandis qu'AMERICAN AIRLINES AAL.O est vu en hausse de 0,3%.

* AEROVIRONMENT AVAV.O - La société de défense chute de 9,6% en avant-Bourse après avoir annoncé une prévision de bénéfice ajusté pour 2026 inférieure aux estimations.

* JP MORGAN CHASE JPM.N - La banque américaine a déprécié la valeur de certains prêts détenus par des groupes de crédit privé, a déclaré mercredi une source proche du groupe.

* NIKE NKE.N - L'équipementier sportif gagne 1,8% en avant-Bourse à la faveur d'un relèvement de recommandation de Barclays sur le titre à "surpondérer" contre "pondération en ligne".

* TARGET TGT.N - Le détaillant a annoncé mercredi baisser les prix de plus de 3.000 produits dans les domaines de l'habillement, des articles ménagers et du quotidien.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)