 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 12:04

Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture quasi stable pour le Dow Jones (-0,06%), tandis que le Standard & Poor's 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC devraient ouvrir en légère hausse, respectivement de 0,14% et de 0,11% :

* SECTEUR TECHNOLOGIQUE - Le géant américain ORACLE ORCL.N a prédit mardi que la demande pour les centres de données utilisés pour l'intelligence artificielle (IA) continuerait de soutenir son chiffre d'affaires à un niveau supérieur à celui attendu par Wall Street jusqu'en 2027, faisant grimper l'action de 10% dans les échanges avant-Bourse.

Dans son sillage, NVIDIA NVDA.O , BROADCOM AVGO.O et ADVANCED MICRO DEVICES AMD.O sont attendues en légère hausse.

* VOYAGISTES - Les fluctuations des prix de l'énergie et le conflit au Moyen-Orient continuent de peser sur le secteur, la compagnie de croisière CARNIVAL CCL.N reculant légèrement en avant-Bourse, tandis qu'AMERICAN AIRLINES AAL.O est vu en hausse de 0,3%.

* AEROVIRONMENT AVAV.O - La société de défense chute de 9,6% en avant-Bourse après avoir annoncé une prévision de bénéfice ajusté pour 2026 inférieure aux estimations.

* JP MORGAN CHASE JPM.N - La banque américaine a déprécié la valeur de certains prêts détenus par des groupes de crédit privé, a déclaré mercredi une source proche du groupe.

* NIKE NKE.N - L'équipementier sportif gagne 1,8% en avant-Bourse à la faveur d'un relèvement de recommandation de Barclays sur le titre à "surpondérer" contre "pondération en ligne".

* TARGET TGT.N - Le détaillant a annoncé mercredi baisser les prix de plus de 3.000 produits dans les domaines de l'habillement, des articles ménagers et du quotidien.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

AEROVIRONMENT
221,5700 USD NASDAQ -2,52%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
203,2300 USD NASDAQ +0,27%
AMERICAN AIRLINE
11,1100 USD NASDAQ -2,88%
BROADCOM
342,5800 USD NASDAQ -0,92%
CARNIVAL
26,195 USD NYSE -0,70%
JPMORGAN CHASE
288,740 USD NYSE -0,39%
NASDAQ Composite
22 697,10 Pts Index Ex 0,00%
NIKE -B-
56,090 USD NYSE -0,80%
NVIDIA
184,7700 USD NASDAQ +1,16%
ORACLE
149,640 USD NYSE -1,26%
S&P 500 INDEX
6 781,48 Pts CBOE -0,21%
SOFTBANK GROUP
21,000 EUR Tradegate +3,93%
TARGET
120,730 USD NYSE +0,50%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Teresa Ribera, vice-présidente de la Commission européenne, le 30 janvier 2026 à Bruxelles ( AFP / Nicolas TUCAT )
    Teresa Ribera, forte tête isolée à la Commission européenne
    information fournie par AFP 11.03.2026 12:20 

    Adepte de sorties médiatiques qui détonnent dans l'ambiance feutrée de Bruxelles, la commissaire européenne Teresa Ribera s'efforce de défendre le climat dans une Europe de plus en plus à droite et s'aventure sur le terrain diplomatique, quitte à s'isoler. La socialiste ... Lire la suite

  • Des pompes à carburant dans une station-service à Thionville, dans le nord-est de la France, le 9 mars 2026 ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )
    Guerre au Moyen-Orient: les conséquences économiques mondiales
    information fournie par AFP 11.03.2026 12:16 

    Voici les dernières évolutions économiques mondiales, mercredi vers 11H00 GMT, au 12e jour de la guerre au Moyen-Orient: - Le Japon débloque des réserves de pétrole - Le Japon puisera dans ses réserves de pétrole dès lundi afin d'atténuer la pression sur les prix ... Lire la suite

  • ARGAN : La tendance baissière peut reprendre
    ARGAN : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 11.03.2026 12:15 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • Logo de la chaîne de télévision française "Canal Plus" près de Paris
    Canal+ chute, les perspectives de MultiChoice déçoivent
    information fournie par Reuters 11.03.2026 12:04 

    L'action Canal+ chute nettement mercredi ‌après la publication des résultats financiers du groupe audiovisuel français, ses ​perspectives 2026, notamment pour sa filiale MultiChoice acquise l'année dernière, ayant déçu les investisseurs. A Londres, vers 10h35 GMT, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank