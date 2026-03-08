La guerre américano-israélienne contre l'Iran provoque d'importantes perturbations dans les secteurs du pétrole et du gaz

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de l'effondrement de la production irakienne dans le 5e paragraphe, de l'augmentation des importations de pétrole russe par l'Inde et de la priorité donnée à la production de GPL dans les paragraphes 21 et 22)

La guerre américano-israélienne contre l'Iran a perturbé les exportations de pétrole et de gaz naturel du Moyen-Orient et a entraîné des arrêts de production du Qatar à l'Irak, le Koweït ayant annoncé des réductions au cours du week-end.

Les analystes prévoient que les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite devront également réduire leur production prochainement, car ils n'ont plus de réserves de pétrole.

Voici les principales perturbations dans le secteur de l'énergie à ce jour:

ARRÊTS DE PRODUCTION La production irakienne s'effondre: la production de pétrole du pays à partir de ses principaux champs pétrolifères du sud a chuté de 70 % pour atteindre seulement 1,3 million de barils par jour (bpd) contre 4,3 millions de barils par jour (bpd) avant la guerre, alors que les exportations via le détroit d'Ormuz restent fermées, ont déclaré trois sources industrielles le 8 mars. En outre, au Kurdistan irakien, plusieurs sociétés ont arrêté leur production dans leurs champs par mesure de précaution. La région a exporté 200 000 bpj par pipeline vers la Turquie en février. Force majeure au Koweït: La Kuwait Petroleum Corporation a commencé à réduire sa production de pétrole et a déclaré un cas de force majeure le 7 mars en raison de la guerre qui bloque les exportations via le détroit d'Ormuz. Émirats arabes unis: production: Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) a déclaré le 7 mars qu'elle gérait activement les niveaux de production offshore afin de préserver la "flexibilité opérationnelle". Perturbations en Arabie saoudite: L'Arabie saoudite, premier exportateur mondial de pétrole, a suspendu la production de sa raffinerie de Ras Tanura (550 000 bpj) et a commencé à réacheminer les chargements de brut des ports de l'Est vers Yanbu , sur la mer Rouge. La raffinerie a été frappée à nouveau le 4 mars, sans dommages, selon le ministère de la défense saoudien. Arrêt du GNL de QatarEnergy: Le Qatar a interrompu les opérations de ses installations de GNL le 2 mars et a déclaré un cas de force majeure le 4 mars, affectant certaines des plus grandes usines du monde et une source qui fournit environ 20 % du GNL mondial. Autres interruptions: Israël a également réduit une partie de sa production de pétrole et de gaz. Le 7 mars, les gardiens de la révolution iraniens ont déclaré avoir pris pour cible une raffinerie israélienne après que la raffinerie iranienne de Téhéran a été touchée, ont rapporté les médias d'État. Des sirènes d'alerte aérienne ont retenti dans la région de Haïfa, mais aucun dégât n'a été signalé.

TRANSPORT MARITIME Détroit d'Ormuz: le trafic à travers le détroit a été largement fermé après que l'Iran a attaqué au moins cinq navires, avec un nombre limité de pétroliers transitant, étranglant une artère clé représentant environ 20 % de l'approvisionnement mondial en pétrole et en GNL. L'Iran déclare le détroit fermé: Un haut responsable des Gardiens de la révolution iranienne a déclaré le 2 mars que le détroit d'Ormuz était fermé et a averti que l'Iran tirerait sur tout navire qui tenterait de le traverser. Le 7 mars, les Gardiens ont déclaré avoir touché un pétrolier battant pavillon des Îles Marshall dans le détroit, ont rapporté les médias d'État iraniens. Le United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) a signalé plusieurs attaques contre des navires dans la région depuis le 1er mars, dont un pétrolier au large du Koweït et un porte-conteneurs dans le détroit d'Ormuz. Annulation des assurances contre les risques de guerre: Les principaux assureurs maritimes annulent la couverture des risques de guerre pour les navires opérant dans les eaux iraniennes, du Golfe et les eaux adjacentes. Les États-Unis offrent des garanties: M. Trump a déclaré que la marine américaine pourrait escorter les pétroliers dans le détroit et a demandé à la Société américaine de financement du développement international de fournir une assurance contre les risques politiques et des garanties financières pour les navires du Golfe, bien que les armateurs et les analystes doutent que cela suffise.

IMPACT SUR LES CONSOMMATEURS La Chine réduit l'activité de ses raffineries: Les raffineurs chinois ferment les unités de brut ou avancent les travaux de maintenance prévus en raison de la perturbation des flux de brut. D'autres raffineries en Asie réduisent également leur production . L'Inde est vulnérable: les stocks de pétrole brut ne couvrant qu'environ 25 jours de demande, New Delhi a cherché des alternatives, augmentant les importations de pétrole russe à la suite de la dérogation de 30 jours accordée par le Trésor américain . L'Inde a également réduit l'approvisionnement en gaz domestique des industries, y compris des producteurs d'engrais, et a ordonné à ses raffineries de donner la priorité à la production de gaz de pétrole liquéfié (LPG) utilisé pour la cuisine. L'Indonésie modifie ses sources d'approvisionnement: L'Indonésie prévoit d'augmenter ses importations de brut américain pour compenser la baisse de l'offre au Moyen-Orient. Autres sources d'approvisionnement: Les cargaisons en provenance du Brésil, de l'Afrique de l'Ouest et des États-Unis sont possibles mais prennent plus d'un mois pour atteindre l'Asie et sont plus coûteuses en raison de la flambée des taux de fret, ont indiqué les négociants.