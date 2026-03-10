 Aller au contenu principal
Atos propose Eviden KMS sur l'AWS European Sovereign Cloud
information fournie par Zonebourse 10/03/2026 à 11:02

Eviden, la branche produits d' Atos Group, annonce la disponibilité de produits de cybersécurité (Eviden KMS) sur l'AWS European Sovereign Cloud, permettant à ses clients de bénéficier dès aujourd'hui d'un chiffrement externe européen de bout en bout sur ce nouveau cloud européen indépendant.

Partenaire d'AWS European Sovereign Cloud, Eviden apporte son système de gestion externe des clés (EKM) basé sur un module européen souverain de sécurité matérielle (HSM) qui agit comme racine de confiance, la clé maîtresse étant conservée hors du cloud.

"Cette fonctionnalité garantit un niveau supplémentaire de confiance, libérant les charges de travail particulièrement sensibles de clients dont les exigences de souveraineté et de conformité sont parmi les plus strictes, et complète le portefeuille de services souverains d'Atos", explique-t-il.

La solution d'Eviden offre une gestion souveraine du cycle de vie des clés de chiffrement by design, dès la phase de conception, tout en garantissant la sécurité, la disponibilité et les performances attendues par les clients d'AWS.

AWS European Sovereign Cloud est une offre de cloud souverain complète, exploitée de manière indépendante, soutenue par des contrôles techniques renforcés, des garanties souveraines et des protections juridiques conçues pour répondre aux besoins des gouvernements et entreprises européens. Son infrastructure est située au sein de l'UE et fonctionne indépendamment des Régions AWS existantes.

"La disponibilité d'Eviden KMS sur AWS European Sovereign Cloud répond à un besoin crucial des organisations confrontées à des exigences réglementaires complexes et pour lesquelles l'autonomie opérationnelle au sein de l'UE et le recours à des solutions robustes sont essentiels", ajoute Atos.

