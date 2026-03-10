Atos propose Eviden KMS sur l'AWS European Sovereign Cloud
10/03/2026
Partenaire d'AWS European Sovereign Cloud, Eviden apporte son système de gestion externe des clés (EKM) basé sur un module européen souverain de sécurité matérielle (HSM) qui agit comme racine de confiance, la clé maîtresse étant conservée hors du cloud.
"Cette fonctionnalité garantit un niveau supplémentaire de confiance, libérant les charges de travail particulièrement sensibles de clients dont les exigences de souveraineté et de conformité sont parmi les plus strictes, et complète le portefeuille de services souverains d'Atos", explique-t-il.
La solution d'Eviden offre une gestion souveraine du cycle de vie des clés de chiffrement by design, dès la phase de conception, tout en garantissant la sécurité, la disponibilité et les performances attendues par les clients d'AWS.
AWS European Sovereign Cloud est une offre de cloud souverain complète, exploitée de manière indépendante, soutenue par des contrôles techniques renforcés, des garanties souveraines et des protections juridiques conçues pour répondre aux besoins des gouvernements et entreprises européens. Son infrastructure est située au sein de l'UE et fonctionne indépendamment des Régions AWS existantes.
"La disponibilité d'Eviden KMS sur AWS European Sovereign Cloud répond à un besoin crucial des organisations confrontées à des exigences réglementaires complexes et pour lesquelles l'autonomie opérationnelle au sein de l'UE et le recours à des solutions robustes sont essentiels", ajoute Atos.
Valeurs associées
|37,460 EUR
|Euronext Paris
|+2,29%
