Allemagne-Baisse surprise des importations en janvier
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 10:57

Vue générale du terminal à conteneurs HHLA Burchardkai dans le port de Hambourg, depuis un pont à conteneurs

‌Les importations allemandes ​ont enregistré une baisse surprise de 5,9% ​en janvier par ​rapport au ⁠mois précédent, selon les ‌données de l'Office fédéral de ​la ‌statistique publiées mardi.

Les ⁠économistes interrogés par Reuters tablaient sur ⁠une hausse ‌de 0,2% des ⁠importations, après +1,3% ‌en décembre (révisé ⁠de +1,4%).

Les exportations ont quant ⁠à ‌elles baissé de ​2,3% ‌sur un mois en janvier, après +3,9% ​le mois précédent (révisé de +4,0%) ⁠et tandis que les économistes tablaient sur -2,0%.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin ​Turpin)

