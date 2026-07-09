La grève des travailleurs des services pétroliers en Norvège a entraîné jusqu'à présent une perte de production de 2,4 millions de barils équivalent pétrole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Un groupe industriel du secteur offshore norvégien a déclaré jeudi qu'une grève des travailleurs des services pétroliers avait déjà entraîné, pour les opérateurs, une perte de production actuelle et future de 2,4 millions de barils équivalent pétrole cette année, pour une valeur estimée à 1,6 milliard de couronnes norvégiennes (163,62 millions de dollars).
($1 = 9,7789 couronnes norvégiennes)
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