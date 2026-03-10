La Grande-Bretagne collabore avec ses alliés pour soutenir le transport maritime dans le détroit d'Ormuz

La Grande-Bretagne travaille avec ses alliés sur une série d'options pour soutenir la navigation commerciale à travers le détroit d'Ormuz face aux menaces iraniennes, a déclaré mardi le porte-parole du Premier ministre Keir Starmer , alors que la guerre américano-israélienne avec l'Iran fait trembler les prix du pétrole.

Le président américain Donald Trump a déclaré que la guerre pourrait prendre fin "bientôt" , mais il a également indiqué que les États-Unis pourraient intensifier leurs attaques si l'Iran cherchait à bloquer le trafic des pétroliers dans le détroit d'Ormuz. Après s'être entretenu avec les dirigeants de l'Allemagne et de l'Italie lundi en fin de journée, Downing Street a déclaré dans un communiqué qu'ils avaient convenu de "l'importance vitale de la liberté de navigation" dans le détroit et qu'ils avaient "accepté de travailler en étroite collaboration dans les jours à venir face aux menaces iraniennes".

"Nous travaillons avec nos alliés sur une série d'options pour soutenir la navigation commerciale à travers le détroit au fur et à mesure de l'évolution de la menace", a déclaré le porte-parole aux journalistes qui l'interrogeaient sur ce communiqué.

Les gardiens de la révolution iraniens ont déclaré mardi qu'ils ne laisseraient pas sortir de pétrole du Moyen-Orient tant que les attaques américaines et israéliennes ne cesseront pas.

Le porte-parole de M. Starmer a déclaré que le secrétaire d'État à l'énergie, Ed Miliband, s'était entretenu avec les majors pétrolières BP et Shell au cours des derniers jours, ajoutant que la sécurité de leurs navires était leur principale préoccupation.

Il a ajouté que la ministre des finances, Rachel Reeves, s'était entretenue avec la Lloyd's of London pour s'assurer que les opérateurs disposaient d'une "couverture d'assurance appropriée", notamment en cas de guerre, de révolution et de terrorisme.

Après avoir rencontré Mme Reeves lundi, le président de la Lloyd's, Charles Roxburgh, a déclaré que le marché de l'assurance travaillerait avec la Grande-Bretagne, les États-Unis et les partenaires internationaux à une "réponse globale à la situation".

"Lors de ma rencontre avec (Reeves), j'ai réitéré la confiance de la Lloyd's dans notre marché de l'assurance maritime, qui est resté ouvert et continue à soutenir le commerce international et le transport maritime en cette période de risques accrus", a-t-il déclaré.