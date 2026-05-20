Pékin annonce des pourparlers avec Washington pour réduire leurs droits de douane

Des conteneurs prêts à l'exportation dans le port de Qingdao, en Chine, le 15 avril 2025 ( AFP / STR )

Pékin va travailler avec Washington à réduire les droits de douane sur des marchandises représentant plusieurs dizaines de milliards de dollars pour chaque pays, a indiqué mercredi le ministère du Commerce, quelques jours après la visite du président américain Donald Trump en Chine.

Sous l'égide d'un nouveau conseil du commerce, "les deux parties sont convenues en principe de discuter d'un accord-cadre prévoyant des réductions de droits de douane réciproques sur des produits d'une valeur équivalente", couvrant "30 milliards de dollars ou plus de chaque côté", précise le communiqué du ministère, publié en ligne.

La Chine espère que "la partie américaine honorera ses engagements" conclus durant les derniers pourparlers sino-américains, a ajouté la même source, appelant à une prolongation de la trêve commerciale d'un an décrochée l'an dernier, après une guerre livrée à coups de droits de douane dans le sillage du retour de Donald Trump à la Maison Blanche début 2025.

Le ministère du Commerce a également confirmé que Pékin achèterait 200 appareils à l'avionneur Boeing, comme annoncé lors du sommet entre Xi Jinping et Donald Trump de la semaine dernière - mais sans communiquer sur le ou les modèles concernés.

Des médias américains évoquaient depuis plusieurs mois une commande potentielle record de Pékin portant sur environ 500 avions monocouloirs 737 MAX et une centaine de gros porteurs (787 Dreamliner et 777).

Concernant les terres rares, un domaine où la Chine domine, le communiqué du ministère reste évasif, se contentant d'indiquer que "les deux parties collaboreront pour examiner et résoudre les préoccupations légitimes et légales de chacune".