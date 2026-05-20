Indonésie: Prabowo annonce un encadrement des exportations de charbon et d'huile de palme

Une zone de déboisement pour la plantation de palmiers à huile à Lamno, dans la province d'Aceh, le 18 janvier 2026 en Indonésie ( AFP / CHAIDEER MAHYUDDIN )

Le président indonésien Prabowo Subianto a annoncé mercredi un renforcement des contrôles sur les exportations de matières premières dont l'huile de palme et le charbon, dans un contexte de difficultés économiques provoquées par la guerre au Moyen-Orient.

"Aujourd'hui, le gouvernement de la République d'Indonésie, sous ma direction, publie une règlementation (...) concernant les exportations de matières premières issues des ressources naturelles", a-t-il déclaré devant le Parlement.

Les ventes de toutes les ressources naturelles, à commencer par l'huile de palme, le charbon et les alliages de fer devront à l'avenir transiter par des entreprises d'État désignées par le gouvernement, a annoncé le président indonésien.

"Cela signifie que le produit de chaque vente à l'exportation sera reversé par les entreprises d'État désignées par le gouvernement aux opérateurs économiques gérant ces activités", a déclaré M. Prabowo.

Après cette annonce, la Bourse de Jakarta était en retrait, l'indice composite IDX cédant 1,46% peu avant la mi-journée.

Selon M. Prabowo, cette nouvelle réglementation permettra d'optimiser les recettes fiscales de l'État, alors que le président a présenté devant le Parlement des perspectives optimistes sur la santé économique de l'Indonésie.

"La promulgation de cette réglementation constitue une étape stratégique pour renforcer la gouvernance des exportations de nos matières premières", a-t-il encore déclaré.

Son objectif principal est de "renforcer la supervision et le suivi et d'éradiquer les pratiques de sous-facturation (...) ainsi que la fuite des capitaux issus des recettes d'exportation", a ajouté M. Prabowo.