La géopolitique plane sur les résultats des grandes compagnies pétrolières, les investisseurs recherchant des informations sur le Venezuela

Les résultats d'Exxon et de Chevron pour le quatrième trimestre pourraient être éclipsés par les intrigues géopolitiques

Chevron, seule major pétrolière américaine à opérer au Venezuela, sous les feux de la rampe

Exxon signale une réduction potentielle de 1,2 milliard de dollars de ses bénéfices en amont en raison de la faiblesse des prix du pétrole

Les dirigeants d'Exxon Mobil

XOM.N et de Chevron CVX.N pourraient être confrontés à davantage de questions sur leurs opportunités d'investissement au Venezuela que sur leurs bénéfices trimestriels réels lorsqu'ils s'adresseront aux analystes vendredi. La capture et la destitution par les États-Unis du président vénézuélien Nicolas Maduro au début du mois a ouvert une voie possible - bien qu'ardue - pour Big Oil d'accéder aux énormes réserves de brut du pays, après que le président Donald Trump a annoncé sa vision de 100 milliards de dollars d'investissements américains frais pour stimuler et contrôler la production pétrolière vénézuélienne. Il s'agit d'un rebondissement géopolitique spectaculaire qui fait suite au regain de tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine et aux pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine au cours du quatrième trimestre de 2025, ce qui a entraîné une fluctuation des prix du pétrole. Ces derniers jours, les investisseurs se sont également concentrés sur les vastes manifestations antigouvernementales en Iran et sur une éventuelle réponse des États-Unis .

Exxon et Chevron publient leurs résultats pour le quatrième trimestre et l'année entière vendredi, tandis que les grandes compagnies pétrolières européennes Shell SHEL.L , TotalEnergies

TTEF.PA et BP BP.L publieront leurs résultats le mois prochain.

LES GRANDES COMPAGNIES PÉTROLIÈRES DEVRONT RÉPONDRE À DES QUESTIONS SUR LE VENEZUELA

Chevron sera sous les feux de la rampe en ce qui concerne le Venezuela parce qu'elle est la seule major pétrolière américaine opérant actuellement dans le pays, bien que le sujet soit susceptible d'être abordé par toutes les sociétés pétrolières, a déclaré Stephanie Link, stratège en chef de la société de conseil Hightower Advisors, un actionnaire majeur de Chevron et d'Exxon.

La production de pétrole vénézuélien représente 1 à 2 % du flux de trésorerie d'exploitation de Chevron, et l'entreprise pourrait ajouter 1 à 2 % supplémentaires au cours des prochaines années si elle augmente sa production, a estimé Jason Gabelman, directeur général de la recherche sur les actions dans le secteur de l'énergie chez TD Cowen.

Il reste trop de questions pour déterminer la valeur à long terme du Venezuela pour les activités de Chevron, a écrit Jean Ann Salisbury, analyste chez Bank of America Global Research, dans une note de recherche.

"Nous continuons à considérer que Chevron est dans une position clé, avec du personnel, des relations et des mécanismes de paiement existants dans le pays... mais nous aurions besoin de beaucoup plus de visibilité pour lui attribuer de la valeur", a-t-elle écrit.

Les analystes ont déclaré qu'il était peu probable que les entreprises dévoilent des détails importants sur leurs plans potentiels au Venezuela, étant donné le calendrier à long terme des projets pétroliers.

Shell et BP pourraient s'intéresser de plus près au Venezuela au fil du temps, car leurs portefeuilles d'actifs à long terme sont plus faibles que ceux des entreprises américaines, a déclaré M. Gabelman.

EXXON DEVRAIT RÉPONDRE À DES QUESTIONS SUR LA GUYANE

Pour Exxon, une question majeure est de savoir si la société sera en mesure d'accéder à de nouvelles parties du bloc Stabroek dans la Guyane voisine, où 30 % du champ pétrolifère prolifique reste inexploré en raison de différends territoriaux entre la Guyane et le Venezuela, a écrit Salisbury de BofA dans une note séparée lundi.

Exxon dirige le consortium pétrolier qui exploite le Stabroek avec une participation de 45 %, tandis que Chevron en détient 30 %. Darren Woods, directeur général d'Exxon, a qualifié le Venezuela de "non investissable" lors d'un sommet à la Maison Blanche au début du mois, déclarant que l'entreprise avait besoin de protections en matière d'investissement après que ses actifs aient été expropriés à deux reprises. Ailleurs, le plus grand gisement de pétrole du Kazakhstan, Tengiz, a subi un arrêt de production ce mois-ci, le dernier revers en date après que la principale route d'exportation du gisement a été attaquée par des drones de la marine ukrainienne. Le champ est un atout majeur pour Chevron, qui dirige la coentreprise exploitant Tengiz, et Exxon détient une participation.

LA BAISSE DES PRIX DU PÉTROLE POURRAIT PESER SUR LES BÉNÉFICES

Exxon a déjà signalé que la baisse des prix du brut pourrait réduire ses bénéfices en amont du quatrième trimestre de 1,2 milliard de dollars par rapport aux trois mois précédents. Wall Street s'attend à ce que le plus grand producteur de pétrole américain déclare un bénéfice ajusté par action de 1,68 $, en hausse de 1 cent par rapport au trimestre précédent, selon les estimations des analystes compilées par LSEG.

Les analystes s'attendent à ce que Chevron déclare un bénéfice ajusté par action de 1,46 $, en baisse de 29 % par rapport à l'année précédente.

Le bénéfice sous-jacent au coût de remplacement de BP, la définition du bénéfice net du groupe, devrait s'élever à 1,55 milliard de dollars, selon un sondage d'analystes fourni par la société. Ce résultat est inférieur de 30 % à celui du trimestre précédent et supérieur d'un tiers à celui du quatrième trimestre de l'année dernière.

Les bénéfices ajustés de Shell, sa définition du bénéfice net, devraient atteindre 3,5 milliards de dollars, selon un sondage d'analystes fourni par la société, soit environ 35 % de moins que le trimestre précédent et 4 % de moins que les chiffres de l'année dernière.

La baisse du commerce du pétrole a entraîné BP et Shell dans sa chute, comme l'ont indiqué les entreprises dans leurs prévisions de résultats publiées au début du mois.

Le prix du pétrole brut Brent LCOc1 s'est établi en moyenne à 63,08 dollars le baril au cours du trimestre d'octobre à décembre, soit une baisse de 7,5 % par rapport aux trois mois précédents, les craintes d'une offre excédentaire sur le marché pétrolier persistant.

Les prix du gaz naturel américain ont augmenté de 32 % pour atteindre une moyenne de 4,04 dollars par million d'unités thermiques britanniques au quatrième trimestre, sous l'effet d'un temps plus froid et de la demande d'exportation de gaz naturel liquéfié.

Comme d'habitude, les investisseurs continueront à prêter attention à tout changement dans les perspectives des entreprises pour le reste de l'année, en plus des rendements pour les actionnaires, a déclaré Link de Hightower Advisors.

"Je ne m'attends pas à des changements dans les plans de dividendes ou de rachats pour 2026, mais il sera important d'entendre leurs indications dans ces domaines", a-t-elle déclaré.