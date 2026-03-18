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Venezuela: la présidente limoge le ministre de la Défense, Vladimir Padrino
information fournie par AFP 18/03/2026 à 22:22

L’ancienne vice-présidente vénézuélienne, Delcy Rodríguez, aux côtés du ministre de la Défense, le général Vladimir Padrino, lors d’un défilé militaire, le 13 mai 2025 à Caracas. ( AFP / Juan Barreto )

L’ancienne vice-présidente vénézuélienne, Delcy Rodríguez, aux côtés du ministre de la Défense, le général Vladimir Padrino, lors d’un défilé militaire, le 13 mai 2025 à Caracas. ( AFP / Juan Barreto )

La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, a limogé mercredi le ministre de la Défense Vladimir Padrino, qui a dirigé les forces armées pendant presque toute la présidence de Nicolas Maduro, capturé le 3 janvier par l'armée américaine.

Soumise à la pression des Etats-Unis, Mme Rodriguez semble avoir attendu d'avoir bien en main les rênes de l'appareil militaire pour pousser vers la sortie le général Padrino, qui paie aussi l'humiliation générée par l'incapacité de l'armée à protéger le chef de l'Etat.

"Nous remercions le général Vladimir Padrino Lopez pour son dévouement, sa loyauté envers la patrie et pour avoir été, toutes ces années, le premier soldat dans la défense de notre pays. Nous sommes certains qu'il assumera avec le même engagement et le même honneur les nouvelles responsabilités qui lui seront confiées", a écrit sur Telegram Mme Rodriguez.

Des supporters vénézuéliens célèbrent la victoire de leur équipe nationale de baseball en finale de la Classique mondiale de baseball 2026 contre l'équipe des États-Unis, à Caracas, le 17 mars 2026 ( AFP / Juan BARRETO )

Des supporters vénézuéliens célèbrent la victoire de leur équipe nationale de baseball en finale de la Classique mondiale de baseball 2026 contre l'équipe des États-Unis, à Caracas, le 17 mars 2026 ( AFP / Juan BARRETO )

Un hasard ? Cette annonce survient en pleine effervescence nationale suscitée par la victoire du Venezuela dans le Classique mondial de baseball, l'équivalent de la Coupe du monde de football dans ce sport, plus populaire que le ballon rond dans ce pays caribéen.

Depuis qu'elle a accédé aux fonctions de présidente par intérim, Mme Rodriguez a écarté de nombreux proches de Nicolas Maduro des cercles du pouvoir.

Toujours sous la pression de Washington, elle a aussi fait réviser la loi sur le pétrole, ouvrant ce secteur aux investisseurs privés étrangers, promulgué une loi d'amnistie permettant la libération de prisonniers politiques ou promis une réforme judiciaire. Le Venezuela a en outre renoué ses relations diplomatiques avec les Etats-Unis (rompues en 2019) moins de trois mois après l'attaque contre M. Maduro.

- Loyauté -

Le ministre vénézuélien de la Défense, le général Vladimir Padrino (à gauche), et la vice-présidente du Venezuela, Delcy Rodríguez, lors d'un rassemblement à Caracas le 28 août 2024 ( AFP / Pedro Rances Mattey )

Le ministre vénézuélien de la Défense, le général Vladimir Padrino (à gauche), et la vice-présidente du Venezuela, Delcy Rodríguez, lors d'un rassemblement à Caracas le 28 août 2024 ( AFP / Pedro Rances Mattey )

Ministre de la Défense depuis 2014, M. Padrino, 62 ans, était considéré comme un proche de Nicolas Maduro au sein de la haute hiérarchie militaire.

L'armée, un pilier du chavisme (la doctrine de l'ex-président Hugo Chavez auquel a succédé M. Maduro), avait exprimé à Vladimir Padrino, son commandant depuis 2024, son soutien sans réserve et une "loyauté" absolue.

Pour le remplacer, Delcy Rodriguez a nommé Gustavo Gonzalez Lopez, le chef de la garde présidentielle et de la redoutée direction du contre-espionnage depuis la capture de Nicolas Maduro. Il avait auparavant dirigé les services de renseignement (Sebin), également très craints et très actifs dans la répression politique.

Mme Rodriguez a annoncé avoir aussi remplacé les titulaires des portefeuilles du Logement, de l'Electricité, du Transport et du Travail.

"Ce fut le plus grand honneur de ma vie : servir la Patrie comme soldat et de protéger la paix et l'unité nationale pendant toutes ces années à la tête du ministère du Pouvoir populaire pour la Défense", a écrit le général Padrino quelques minutes après sa destitution. "Je suis certain que l'armée en sortira renforcée. Nous vaincrons !"

Pour les garder à sa botte, Nicolas Maduro avait donné aux militaires le contrôle d'entreprises privées, ainsi que des douanes et d'importants ministères, suscitant de nombreuses accusations d'abus et de corruption.

Venezuela
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