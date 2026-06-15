La GB va interdire les réseaux sociaux pour les moins de 16 ans

par Paul Sandle et Sarah Young

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a déclaré lundi qu'il comptait interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 16 ans et imposer des restrictions aux plateformes de jeux vidéo et de diffusion en direct.

Ces nouvelles mesures de régulation, qui pourraient entrer en vigueur au printemps 2027, sont parmi les plus ambitieuses au monde à ce jour.

Elles contribueront à protéger les enfants tout en limitant le pouvoir des grandes entreprises technologiques, a déclaré Keir Starmer lors d'une conférence de presse.

"Il est clair pour moi qu'une interdiction totale est le bon choix", a-t-il affirmé.

"Cela changera les conversations que les parents ont avec leurs enfants et les attentes de ces derniers au fil du temps. Cela fera une énorme différence, cela rendra nos enfants plus en sécurité, cela les rendra plus heureux, cela leur donnera plus de temps, plus de sécurité, plus de liberté pour grandir, plus d’opportunités."

Outre l’interdiction de réseaux sociaux tels que TikTok, Snapchat et Instagram, il a déclaré qu’il prendrait des mesures contre les services de jeux vidéo et de diffusion en direct qui permettent aux enfants de parler à des inconnus.

"Y a-t-il une situation dans le monde réel où vous laisseriez simplement votre enfant se retrouver seul avec un inconnu, un adulte dont vous ne savez absolument rien ? Non, c’est pourquoi nous prenons des mesures à ce sujet", a ajouté Keir Starmer.

UNE ENTRÉE EN VIGUEUR D'ICI LE PRINTEMPS PROCHAIN ?

Le gouvernement dispose déjà des pouvoirs nécessaires pour prendre les premières mesures en vue d’une interdiction, a déclaré le Premier ministre britannique, un réglement devant suivre d’ici la fin de l’année, suivi par une entrée en vigueur de l'interdiction vers le printemps prochain.

Ces dernières années, la Grande-Bretagne a durci son approche envers les entreprises technologiques, les incitant ou les obligeant à mettre en place une vérification de l'âge, à adapter leurs algorithmes et, plus récemment, à empêcher les enfants de diffuser des images de nudité prises avec des téléphones portables.

Mais face à la prise de conscience croissante des risques pour la santé mentale liés au fait que les enfants passent trop de temps en ligne, Keir Starmer a décidé d’aller plus loin après s’être entretenu avec des parents et avoir examiné les données provenant d’Australie, qui a instauré une interdiction pour les moins de 16 ans l’année dernière.

L'Australie a été le premier pays à interdire les réseaux sociaux aux enfants de moins de 16 ans, leur bloquant l'accès en décembre dernier à des plateformes telles que TikTok, YouTube

GOOGL.O d'Alphabet et Instagram et Facebook META.O de Meta.

D'autres pays ont depuis annoncé leur intention de réglementer l'accès aux réseaux sociaux, citant leur impact sur la santé et la sécurité des enfants.

(Sarah Young et Paul Sandle, rédigé par Kate Holton ; Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)