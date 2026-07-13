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La GB interdit deux groupes iraniens en raison d'attaques antisémites
information fournie par Reuters 13/07/2026 à 15:03

Le gouvernement britannique a pris pour cible lundi le corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) et un autre groupe, tous deux liés à l'Iran, à la suite d'une série d'attaques antisémites, en mettant en oeuvre des mesures spécifiques visant à interdire la présence d'organisations soutenues par des États étrangers.

Celles-ci rendraient de facto illégal tout soutien à ces groupes et conféreraient à la police et aux services de renseignement de nouveaux pouvoirs pour lutter contre les menaces qui leur seraient liées et soutenues par l'étranger.

Le CGRI, qui fait déjà l’objet de sanctions britanniques, est une organisation paramilitaire fidèle au Guide suprême de la République islamique iranienne depuis sa création en 1979.

La Grande-Bretagne a indiqué que le deuxième groupe lié à l’Iran, le Mouvement des compagnons de la main droite de l'islam, avait revendiqué sept attentats visant des communautés juives et israéliennes, notamment l’incendie criminel de quatre ambulances de Hatzola à Golders Green, à Londres, le 23 mars, ainsi que des médias en langue persane.

Ces nouvelles mesures doivent être approuvées par le Parlement avant d’entrer en vigueur.

(Reportage Sarah Young ; rédigé par Muvija M ; version française Rihab Latrache)

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