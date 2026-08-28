La FTC américaine enquête sur YouTube au sujet de ses politiques relatives aux réseaux sociaux, rapporte Bloomberg News

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La Commission fédérale du commerce (FTC) des États-Unis mène actuellement une enquête visant à déterminer si YouTube a enfreint les lois sur la protection des consommateurs en suspendant les comptes d'utilisateurs, et elle en est aux dernières étapes de la préparation d'une éventuelle action en justice, a rapporté jeudi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Cette enquête intervient alors que le président de la FTC, Andrew Ferguson, a annoncé un contrôle accru de la manière dont les plateformes en ligne appliquent leurs politiques en matière de liberté d’expression.

L'agence enquête sur YouTube depuis l'année dernière, cherchant à déterminer si la plateforme de partage de vidéos d'

GOOGL.O , filiale d'Alphabet, a enfreint ses propres règles d'utilisation lorsqu'elle a supprimé ou déclassé certains contenus, précise l'article.

L’enquête vise à déterminer si les utilisateurs ont été induits en erreur par les règles de YouTube en matière de contenu, les incitant à s’inscrire au service en pensant qu’ils étaient autorisés à publier certains contenus, pour finalement voir ces derniers supprimés ou leurs comptes suspendus, a rapporté Bloomberg News .

On ignore quels comptes ont été visés par l’enquête de la FTC et YouTube n’a pas été accusé d’actes répréhensibles, selon le rapport, qui ajoute que l’enquête pourrait se conclure sans qu’aucune mesure coercitive ne soit prise.

L'enquête est menée par des juristes du Bureau de la protection des consommateurs de la FTC, sous la direction de Chris Mufarrige, selon le rapport. Certains fonctionnaires de carrière ont exprimé en privé leur désaccord avec le dépôt de la plainte.

YouTube a refusé de commenter, tandis que la FTC n’a pas immédiatement répondu à une demande de Reuters.

Un porte-parole de la FTC a refusé de commenter l’affaire auprès de Bloomberg, mais a déclaré que “les fuites ne mettront jamais fin ni ne ralentiront la moindre enquête ou procédure judiciaire menée par la FTC” et qu’elles seraient transmises aux autorités pour enquête.