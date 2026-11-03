La frénésie d'endettement liée à l'IA pourrait exercer une pression sur les marchés obligataires européens

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* Les émissions obligataires liées au secteur technologique européen atteignent 39,3 milliards de dollars cette année

* BNP Paribas prévoit une hausse de 83 % de l'offre nette d'obligations d'entreprises notées « investment grade » libellées en euros en 2027

* Christine Lagarde, présidente de la BCE, affirme que les emprunts des hyperscalers ont contribué à la hausse des rendements de la dette souveraine

par Jaspreet Kalra et Dhara Ranasinghe

Les marchés obligataires européens font face à un nouveau vent contraire, les entreprises technologiques américaines se tournant de plus en plus vers les investisseurs européens pour financer leurs dépenses en intelligence artificielle, ce qui stimule l’offre de dette d’entreprise et pourrait faire grimper les coûts d’emprunt pour d’autres entreprises et gouvernements.

Si les emprunts liés au secteur technologique en Europe sont restées à la traîne par rapport aux États-Unis, les investisseurs estiment que cela laisse entrevoir une vague d’émissions plus importante sur les marchés de l’euro, de la livre sterling et du franc suisse dans les mois à venir.

Alphabet GOOGL.O a lancé lundi sa deuxième émission obligataire libellée en euros cette année, après une émission de 9 milliards d’euros (10 milliards de dollars) en mai.

Les investisseurs s’attendent à ce que d’autres « hyperscalers » — ou grandes entreprises technologiques —, notamment Meta META.O , Amazon AMZN.O et Microsoft MSFT.O , augmentent leurs emprunts en dehors des États-Unis afin de financer des investissements à grande échelle dans les infrastructures d’intelligence artificielle.

"L’Europe a pris du retard par rapport aux États-Unis en termes d’émissions dans le secteur technologique, mais l’activité s’accélère", a déclaré Marion Le Morhedec, directrice des investissements en titres à revenu fixe chez Fidelity International.

Elle estime que des émissions d’un montant compris entre 40 et 60 milliards d’euros sont en préparation.

L'émission de dette en devises étrangères permet également aux entreprises de se couvrir contre le risque de change lié à leurs actifs internationaux, tout en tirant parti de coûts d'emprunt relativement plus bas sur des marchés comme celui de l'Europe.

La profondeur des marchés de capitaux européens constitue une source de financement attractive. Toutefois, si l’augmentation des émissions élargit l’offre de dette d’entreprise hautement notée accessible aux investisseurs, elle pourrait également faire grimper les coûts d’emprunt pour les entreprises et les gouvernements européens , déjà confrontés à des préoccupations budgétaires et inflationnistes.

LES EMPRUNTS DU SECTEUR TECHNOLOGIQUE S'ACCÉLÈRENT EN EUROPE

Les marchés américains ont absorbé plus de 250 milliards de dollars d’émissions de dette liées au secteur technologique depuis le début de l’année, soit une hausse de 81 % par rapport à la même période l’année dernière. En Europe, le volume total des émissions s’élève à 39,3 milliards de dollars, en hausse d’environ 5 % en glissement annuel, selon les données de LSEG.

Malgré les inquiétudes des investisseurs quant à la capacité des investissements massifs des géants de la tech dans l’IA à générer des rendements suffisamment rapidement — ce qui a déclenché une vague de ventes ayant fait perdre plus de 2 000 milliards de dollars à la capitalisation boursière du Nasdaq, indice à forte composante technologique .IXIC le mois dernier —, les analystes et les investisseurs s’attendent à ce que les émissions obligataires restent soutenues.

BNP Paribas prévoit que l’offre nette d’obligations d’entreprises notées « investment grade » libellées en euros augmentera de 83 % pour atteindre 192 milliards d’euros (214 milliards de dollars) en 2027, contre 105 milliards d’euros cette année.

Les émissions obligataires offshore des entreprises américaines — surnommées "reverse Yankee" en référence aux obligations Yankee — devraient représenter environ 80 à 90 milliards d’euros de l’offre totale de dette en 2027, les hyperscalers en constituant la majeure partie, a déclaré Giulio Baratta, co-responsable mondial du financement "investment grade" chez BNP Paribas.

"Il est indéniable que si l’un de ces hyperscalers se lance sur le marché avec une opération de plusieurs milliards à réaliser en une journée, tout le monde en est au courant et tout le monde doit y prêter attention", a déclaré Baratta, qui a contribué à l’organisation de l’émission d’obligations en euros d’Alphabet en mai.

LES OPÉRATIONS GIGANTESQUES POURRAIENT METTRE LA DEMANDE À L’ÉPREUVE

Cet afflux de dette pourrait creuser les spreads de crédit "investment grade", les hyperscalers entrant en concurrence avec d’autres emprunteurs hautement notés issus de secteurs tels que les services publics, les télécommunications et l’automobile pour capter la demande des investisseurs.

Les écarts sur les swaps d’actifs de l’indice ICE BofA Euro Investment Grade se sont élargis de 11 points de base le mois dernier, ce qui suggère que les investisseurs exigent une rémunération plus élevée pour détenir des obligations d’entreprises par rapport aux swaps de taux d’intérêt.

Selon les analystes, les émetteurs pourraient devoir faire des concessions sur les prix pour s’assurer une demande suffisante à mesure que l’offre augmente, ce qui pourrait faire grimper les coûts de financement pour d’autres entreprises.

Les investisseurs sur les marchés européens ont également moins d’expérience dans la gestion des opérations à tranches multiples, qui sont devenues courantes aux États-Unis. De telles opérations pourraient donc élargir temporairement les écarts de crédit "investment grade" en Europe, a déclaré Jonathan Owen, membre de l’équipe de gestion du portefeuille obligataire multisectoriel de TwentyFour Asset Management.

CERTAINS ÉMETTEURS EUROPÉENS S'ORIENTENT VERS DES ÉCHÉANCES PLUS COURTES

La forte demande des investisseurs a jusqu’à présent absorbé l’offre. Mais une série d’opérations géantes, de 10 à 20 milliards d’euros, pourrait mettre cet appétit à l’épreuve, en particulier si plusieurs émetteurs se présentent simultanément sur le marché, ont déclaré les analystes.

Certaines entreprises européennes réagissent déjà à la volatilité des rendements à long terme et aux anticipations d’une intensification des émissions en privilégiant des échéances plus courtes, indiquent les investisseurs.

"Nous constatons clairement que les émetteurs d’entreprise, hors géants du cloud, se détournent des échéances longues", a déclaré Christian Hantel, gestionnaire de portefeuille chez Vontobel, sans citer de sociétés spécifiques.

"Alors qu’une obligation à 10 ans était auparavant la norme, ils s’orientent désormais vers des durées de cinq à sept ans."

Ces émissions supplémentaires pourraient peser davantage sur les marchés des obligations d’État , déjà sous pression en raison des inquiétudes des investisseurs concernant les risques budgétaires et inflationnistes.

La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a déclaré la semaine dernière que les émissions de dette des hyperscalers avaient contribué à la hausse des rendements des obligations d’État.

"Les acteurs du marché sont très attentifs au volume d’émissions liées à l’IA sur les échéances longues et à ce que cela implique pour les obligations d’État", a déclaré Owen, ajoutant que la dette des hyperscalers offrait une qualité de crédit élevée tout en offrant généralement un rendement supérieur à celui des obligations d’État.

(1 dollar = 0,8948 euro)