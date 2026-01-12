La France nie tout contact avec Eli Lilly au sujet de l'accord rapporté de 17,5 milliards de dollars sur Abivax

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte, ajout de commentaires du ministère français des Finances aux paragraphes 1, 7 et 8, de commentaires du directeur général d'Abivax aux paragraphes 9 et 10, de commentaires d'un analyste au paragraphe 11, actualisation des cours des actions) par Alessandro Parodi et Mathieu Rosemain

Le ministère français des Finances a déclaré lundi qu'il n'avait reçu aucune demande formelle d'autorisation d'investissement concernant la biotech française Abivax et qu'il n'avait eu aucun contact avec le géant pharmaceutique américain Eli Lilly, contredisant un rapport des médias selon lequel Eli Lilly préparait une offre d'achat de 15 milliards d'euros (17,5 milliards de dollars) pour l'entreprise.

Les actions d'Abivax ABVX.PA ont augmenté de plus de 1 600 % l'année dernière à la suite des résultats positifs de l'essai de phase 3 de son médicament contre la colite ulcéreuse, l'obefazimod. Elles ont encore progressé de 33 % à la suite du rapport de jeudi, avant de redescendre après les commentaires d'un fonctionnaire du ministère.

Les actions d'Abivax se négociaient en hausse de 3,6 % à 1538 GMT. Les actions d'Eli Lilly étaient en baisse de 0,5 %.

Le média français La Lettre avait rapporté en décembre qu'une délégation d'Eli Lilly avait rencontré le ministère français des Finances en décembre à Paris pour discuter de l'accord.

La Lettre a déclaré lundi qu'Eli Lilly était prêt à acheter Abivax pour 15 milliards d'euros (17,5 milliards de dollars), soit près du double de sa capitalisation boursière actuelle.

Un fonctionnaire du ministère français des Finances a déclaré que tout investissement impliquant une entreprise pharmaceutique stratégique ferait l'objet d'un examen obligatoire par le ministère.

"Aucune demande ou dossier de ce type n'a été soumis", a déclaré le fonctionnaire, ajoutant que le ministère n'avait eu aucun contact avec Eli Lilly.

Abivax n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters. Un porte-parole d'Eli Lilly a déclaré que la société ne commentait pas les activités de développement commercial.

Le directeur général d'Abivax, Marc de Garidel, qui participait à la JPMorgan Healthcare Conference à San Francisco, a déclaré à Bloomberg News que les grandes entreprises pharmaceutiques ne pouvaient plus ignorer l'obefazimod, le médicament clé de la société, qui, selon lui, pourrait devenir "l'un des produits les plus utilisés au cours de la prochaine décennie".

"Nous nous concentrons sur le développement de ce médicament et sur sa mise sur le marché", a déclaré M. de Garidel à BiotechTV. "C'est tout ce qui compte. Nous n'avons aucun contrôle sur les rumeurs et les spéculations."

JPMorgan a déclaré dans une note lundi que tout accord potentiel ajouterait un autre actif en phase de développement au pipeline d'Eli Lilly, faisant de l'entreprise un concurrent plus important en immunologie et dans les maladies inflammatoires de l'intestin.

(1 $ = 0,8563 euro)