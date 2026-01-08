LA FRANCAISE DE L'ENERGIE : FDE sécurise l'accès à 18 sites de gaz de mine supplémentaires Plan de déploiement des nouvelles unités de cogénération validé Objectifs 2030 confirmés

Pontpierre, France – 8 janvier 2026 – La Française de l'Énergie (Euronext : FDE – ISIN : FR0013030152), producteur d'énergies bas carbone, annonce ce jour la signature d'une convention avec l'État français accordant l'accès à 18 sites miniers supplémentaires dans les Hauts-de-France. Cet accord lève un obstacle critique au plan de développement du gaz de mine du Groupe et offre une visibilité claire sur l'atteinte de ses objectifs 2030.

Augmentation des capacités de production afin d'accélérer la croissance du chiffre d'affaires

La convention signée permet à FDE, via sa filiale GAZONOR, de disposer d'un accès à 18 sites supplémentaires créant ainsi les fondations d'une augmentation substantielle de ses capacités de production d'ici 2030 et du chiffre d'affaires associé à cette activité. Dans le cadre des concessions exclusives dont il est bénéficiaire, le Groupe va ainsi pouvoir produire des réserves de gaz de mine précédemment inaccessibles et les valoriser sous forme d'électricité qui sera utilisée par les consommateurs locaux.

Ce modèle économique combine :

Revenus prévisibles de longue durée issus de contrats d'achat d'électricité régulés

Impact très fort sur l'effort de réduction des émissions de CO 2 eq des territoires concernés

eq des territoires concernés Impact économique local grâce à une production d'énergie en circuit court dans une région post-industrielle

Catalyseur de revenus à court terme : de nouvelles unités déjà opérationnelles

Le déploiement des nouvelles unités de production est déjà en cours. Deux premières unités de 1,5 MW situées à Angres (Pas-de-Calais) sont installées, connectées au réseau électrique, et prêtes pour la mise en service finale. Deux unités supplémentaires à Rouvignies (Nord) suivront, avec une mise en service commerciale attendue début 2026. Les contrats d'achat d'électricité avec EDF dans le cadre du mécanisme d'obligation d'achat pour une durée de 10 ans à 80€ par MWh sont déjà en place pour les deux sites.

Ce calendrier de déploiement rapide garantit une contribution significative aux revenus et aux résultats dès l'exercice fiscal 2026/27, validant à court terme la trajectoire de croissance élargie du Groupe.

Perspectives stratégiques : visibilité de croissance jusqu'en 2030

La signature de cette convention représente une étape critique de la réalisation du plan de développement des réserves de gaz de mines détenues par le groupe et par conséquent de sa croissance à moyen terme. Avec l'accès aux sites sécurisés et les premières unités entrant en exploitation commerciale, le Groupe dispose d'une visibilité renforcée sur :

La croissance soutenue des revenus et des résultats durant les exercices fiscaux 2026/27 et 2027/28

L'atteinte des objectifs 2030 (175 M€ de chiffre d'affaires, 85 M€ d'EBITDA, 20 millions de tonnes de CO? évitées)

La Française de l'Énergie est éligible au PEA et PEA-PME

À propos de La Française de l'Énergie (FDE)

FDE est un producteur indépendant multi-énergies dédié à la réalisation de Net Zéro. Spécialiste du circuit court et de l'économie circulaire, FDE s'appuie sur son savoir-faire allant de l'ingénierie, à la production d'énergies jusqu'au stockage du CO 2 pour fournir des solutions énergétiques permettant de combiner réduction de l'empreinte carbone et amélioration de la résilience des écosystèmes concernés.

