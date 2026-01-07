 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

LA FRANCAISE DE L'ENERGIE : Bilan semestriel du contrat de liquidité
information fournie par Actusnews 07/01/2026 à 18:00

Bilan semestriel du contrat de liquidité

Pontpierre, France, le 7 janvier 2026 – La Française de l'Énergie (Euronext : FDE – ISIN : FR0013030152), déclare qu'au titre du contrat de liquidité confié à TP ICAP (Europe), à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 1,704 titres,
  • 107,406.70 euros en espèces.

Au cours du 2 nd semestre 2025, il a été négocié un total de :

  • A l'achat : 7,669 titres pour un montant total de 244,943.90 € (283 transactions),
  • A la vente : 7,170 titres pour un montant total de 228,472.20 € (304 transactions).

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 1,205 titres,
  • 125,392.53 euros en espèces.

Prochain évènement :

Chiffres d'affaires du 1 er semestre 2026 : 21 janvier 2026

La Française de l'Énergie est éligible au PEA et PEA-PME

Reuters code: FDE.PA Bloomberg code: FDE.FP
Contact Presse
contact@francaisedelenergie.fr
+ 33 (0)3 87 04 34 51 		Relations Investisseurs
i r@francaisedelenergie.fr
+ 33 (0)3 87 04 34 51

À propos de La Française de l'Énergie (FDE)

FDE est un producteur indépendant multi-énergies dédié à la réalisation de Net Zéro. Spécialiste du circuits court et de l'économie circulaire, FDE s'appuie sur son savoir-faire allant de l'ingénierie, à la production d'énergies jusqu'au stockage du CO 2 pour fournir des solutions énergétiques permettant de combiner réduction de l'empreinte carbone et amélioration de la résilience des écosystèmes concernés .

Pour plus d'informations, visitez le site https://www.francaisedelenergie.fr/

Ce communiqué contient des éléments à caractère prospectif concernant les perspectives et les stratégies de croissance FDE et de ses filiales (le “Groupe”). Ces éléments comportent des indications relatives aux intentions du Groupe, ses stratégies, ses perspectives de croissance et des tendances concernant ses résultats opérationnels, sa situation financière et sa position de trésorerie. Bien que ces indications soient fondées sur des données, hypothèses et estimations que le Groupe considère comme raisonnables, ils sont soumis à de nombreux facteurs de risque et incertitudes si bien que les résultats effectifs peuvent différer de ceux anticipés ou induits par ces indications du fait d'une multitude de facteurs, notamment ceux décrits dans les documents enregistrés auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) disponibles sur le site Internet de FDE ( www.francaisedelenergie.fr ). Les informations à caractère prospectif contenues dans ce communiqué reflètent les indications données par le Groupe à la date du présent document. Sauf obligation légale, le Groupe décline expressément tout engagement à mettre à jour ces éléments à caractère prévisionnel à la lumière d'informations nouvelles ou de développements futurs


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : lJ1vYJiYl22XmXKekpltnJVrapeVl2XKbpeam5RwZJfImJuWlWhiZpTGZnJmnWho
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95832-fde_cp_contrat-liquidite_070126.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

FRANCAISE ENER.
32,4500 EUR Euronext Paris +1,56%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / RONALDO SCHEMIDT )
    Le groupe américain Chevron s'intéresse aux actifs étrangers du Russe Lukoil (presse)
    information fournie par Boursorama avec AFP 07.01.2026 19:26 

    Le groupe américain Chevron s'est associé avec la société d'investissements américaine Quantum Capital Group pour présenter une offre de reprise des actifs à l'étranger du géant russe Lukoil, visé par des sanctions américaines, rapporte mercredi le Financial Times. ... Lire la suite

  • ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )
    Julien Brun remplace Nicolas Béraud à la tête de Betclic (jeux et paris)
    information fournie par Boursorama avec AFP 07.01.2026 19:22 

    Julien Brun, ancien patron d'Unibet, a été nommé directeur général de l'opérateur de jeux en ligne Betclic, succédant à Nicolas Béraud qui prend la présidence de Banijay Gaming, la holding regroupant Betclic et l'allemand Tipico-Admiral, selon un communiqué publié ... Lire la suite

  • Arc France, grand fabricant historique de produits en verre pour les arts de la table, annonce avoir demandé son placement en redressement judiciaire ( AFP / Denis Charlet )
    Arts de la table: le verrier Arc placé en redressement judiciaire
    information fournie par AFP 07.01.2026 19:18 

    Arc France, grand fabricant historique de produits en verre pour les arts de la table, a été placé mercredi en redressement judiciaire en raison d'une "dégradation sévère et continue" de son environnement de marché, faisant redouter des centaines de suppressions ... Lire la suite

  • Des personnes réunies autour de la tombe de Brigitte Bardot dans le cimetière marin de Saint-Tropez, dans le Var, le 7 janvier 2026 ( AFP / Valery HACHE )
    Saint-Tropez dit adieu à BB, qui repose face à la mer
    information fournie par AFP 07.01.2026 19:08 

    Saint-Tropez a dit adieu mercredi à Brigitte Bardot, sex-symbol du cinéma mondial devenue passionaria de la cause animale, qui repose désormais au cimetière marin du petit port dont elle a fait la renommée, face à la Méditerranée, non loin de la maison de pêcheur ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank