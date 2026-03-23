La Fondation Ben & Jerry's s'associe au procès intenté à la Magnum Ice Cream Company

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Alexander Marrow

La Ben & Jerry's Foundation, une organisation à but non lucratif financée par la marque de crème glacée, a déclaré lundi qu'elle avait obtenu une décision de justice lui permettant de se joindre à un procès contre sa société mère ultime, The Magnum Ice Cream Company MICCT.AS , au sujet des obligations contractuelles et de l'indépendance. Unilever ULVR.L conserve une participation de 19,9 % dans Magnum, qui a été créée lorsque le conglomérat de biens de consommation a séparé de son unité de crème glacée en décembre.

Les administrateurs du conseil d'administration indépendant de Ben & Jerry's, qui appartient désormais à Magnum, ont contesté les projets de l'entreprise de nommer de nouveaux administrateurs et l'ont accusée d'outrepasser ses compétences.

Depuis 2024, Ben & Jerry's, dont le siège est dans le Vermont, et son conseil d'administration indépendant se battent contre Unilever, et maintenant contre Magnum, devant un tribunal de district américain à New York pour ce qu'ils considèrent comme des efforts visant à saper la mission sociale de la marque et l'autonomie du conseil d'administration.

* La fondation a déclaré qu'elle avait décidé de se joindre à l'action en justice après que Magnum eut cessé de lui fournir des fonds et a décrit la décision du tribunal comme une étape importante pour garantir que la fondation puisse défendre son indépendance.

* "Il ne s'agit pas seulement d'un contrat, il s'agit de savoir si une entreprise peut utiliser une structure de gouvernance comme une arme et suspendre son financement lorsque des engagements et des valeurs antérieurs deviennent gênants", a déclaré Liz Bankowski, présidente du conseil d'administration de la Ben & Jerry's Foundation, dans un communiqué.

* Magnum a déclaré qu'elle s'engageait pleinement auprès de Ben & Jerry's, notamment en continuant à financer la fondation.

* "Les mesures prises récemment pour actualiser la gouvernance d'entreprise de Ben & Jerry's sont entièrement conformes à l'accord de fusion et à la gouvernance d'entreprise standard dans l'ensemble de l'organisation; rien de plus que cela", a déclaré Magnum dans un communiqué. "Suggérer que nos actions sont quelque chose de plus n'est tout simplement pas vrai; elles ne le sont pas et ne l'ont jamais été

* La Fondation Ben & Jerry's, créée en 1985, utilise les contributions de Ben & Jerry's pour faire des dons à d'autres organisations à but non lucratif axées sur des questions allant de l'équité raciale à la protection de l'environnement.