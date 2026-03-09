La flambée du pétrole pèse sur la place new-yorkaise
Au dixième jour d'un conflit qui s'est étendu à l'ensemble du Moyen-Orient, les belligérants poursuivent les hostilités, tandis que les investisseurs se préparent de facto à une période prolongée de hausse des coûts de l'énergie. L'or noir a dépassé lundi les 119 dollars le baril, un plus haut depuis mi-2022, avant de modérer sa hausse après des informations de presse faisant état de discussions au sein du G7 sur une libération coordonnée des réserves stratégiques.
L'Iran a désigné Mojtaba Khamenei pour succéder à son père, Ali Khamenei, au poste de guide suprême, signe que les partisans de la ligne dure restent solidement aux commandes.
Les valeurs liées au transport et au tourisme sont logiquement impactées négativement, à l'instar de Alaska Air (-5,63%) et de United Airlines (-5,89%). Idem pour les compagnies de croisière Carnival et Norwegian Cruise qui cèdent respectivement 4,92% et 2,47%.
" Outre l'actualité géopolitique, l'attention des marchés se portera sur l'inflation américaine, avec la publication des prix à la consommation de février (mercredi) et de l'indice PCE core de janvier (vendredi), l'indicateur privilégié de la Fed. Attendu à 3% sur un an, il reste au-dessus de l'objectif de 2% de la banque centrale. Dans le contexte actuel au Moyen-Orient, les pressions liées aux prix de l'énergie et de l'alimentation devraient persister. Dans ce climat d'incertitude, le marché n'anticipe plus de baisse des taux lors de la réunion de mi-mars, le taux directeur devant rester entre 3,5% et 3,75%. Une perspective qui pourrait déplaire à Donald Trump, de nouvelles attaques contre Jerome Powell étant à prévoir ", détaille Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.
Dans le reste de l'actualité des sociétés, Hims & Hers s'envole de 38% en Bourse après que Novo Nordisk a annoncé avoir conclu un accord avec la plateforme américaine de télésanté afin de commercialiser des versions à bas prix de ses deux médicaments phares contre l'obésité, Ozempic et Wegovy.
La firme californienne Live Nation progresse de plus de 5% après une information de Politico selon laquelle le groupe serait sur le point de régler un procès fédéral antitrust via un accord qui éviterait la cession de sa filiale Ticketmaster.
