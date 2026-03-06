La flambée du pétrole affecte les actions des compagnies aériennes alors que certains vols dans le Golfe reprennent prudemment

* Les compagnies aériennes sont confrontées à des fermetures de routes et à des coûts de carburant élevés en raison du conflit

* 19 000 vols annulés dans sept grands aéroports du Moyen-Orient depuis le 28 février

* Les gouvernements organisent des vols charters pour évacuer les citoyens bloqués

* Etihad et flynas reprennent des vols limités dans le cadre du conflit actuel

(Ajoute le plan d'Etihad et de flynas pour opérer des vols dans les paragraphes 3-4, les données sur les mouvements de vols et les annulations dans les paragraphes 5-6) par Rajesh Kumar Singh, Joanna Plucinska et Federico Maccioni

Les actions des compagnies aériennes américaines et européennes ont chuté jeudi après la flambée des prix du pétrole et le conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran qui a limité la majeure partie de l'espace aérien du Moyen-Orient, incitant les gouvernements à faire des pieds et des mains pour ramener les citoyens bloqués dans leur pays d'origine.

La majeure partie de l'espace aérien de la région étant toujours fermée en raison du risque de missiles, les autorités ont organisé des vols charters et obtenu des places sur des services commerciaux limités afin d'évacuer des dizaines de milliers de personnes.

Etihad Airways, l'une des deux compagnies nationales des Émirats arabes unis, a déclaré qu'elle reprendrait un programme commercial limité du 6 au 19 mars, avec des vols reliant Abu Dhabi à des destinations telles que Le Caire, Delhi, Londres, Francfort, New York, Paris, Moscou, Toronto et Zurich.

La compagnie aérienne saoudienne à bas prix flynas assurera également un nombre limité de vols exceptionnels entre l'Arabie saoudite et Dubaï à partir de vendredi, a rapporté jeudi la télévision d'État saoudienne.

Malgré cela, le trafic reste très perturbé. Les données de Flightradar24 montrent que les mouvements à l'aéroport international de Dubaï - la plaque tournante la plus fréquentée au monde - ont augmenté au cours des trois derniers jours, mais ne représentent encore qu'environ 25 % des niveaux normaux.

Plus de 19 000 vols ont été annulés dans sept grands aéroports du Moyen-Orient depuis le début de l'offensive militaire contre l'Iran, le 28 février. Le conflit ne montrant que peu de signes d'apaisement, les perturbations de l'aviation et du fret aérien semblent devoir perdurer.

"Ces derniers jours ont été sans précédent", a déclaré Paul Griffiths, directeur général de Dubai Airports, jeudi sur LinkedIn, dans ses premières remarques publiques depuis le début des frappes aériennes.

LES RÉACHEMINEMENTS ET LE COÛT DU CARBURANT FONT TREMBLER LES ACTIONS

L'Azerbaïdjan, corridor de vol clé entre l'Asie et l'Europe, a fermé une partie de son espace aérien près de l'Iran jeudi après que des drones iraniens ont pénétré dans son espace aérien et que l'un d'entre eux a frappé un terminal de l'aéroport international de Nakhchivan.

La restriction s'appliquait à la zone frontalière méridionale, mais l'espace aérien crucial pour les vols Asie-Europe est resté ouvert.

Les actions des compagnies aériennes ont été mises à mal depuis les premières frappes du week-end dernier, les investisseurs craignant que les fermetures d'itinéraires ne se prolongent et que les coûts du carburant ne restent élevés. Les prix du kérosène ont grimpé en flèche dans le monde entier, atteignant un niveau record à Singapour, selon S&P Global Platts.

Les compagnies aériennes américaines sont peu exposées aux liaisons avec le Moyen-Orient, et le conflit n'a pas entraîné le type de fermeture de réseau qui affecte les transporteurs basés dans le Golfe. Mais la hausse des prix du carburant représente un risque pour les bilans.

Le carburant est généralement la deuxième dépense la plus importante pour les compagnies aériennes américaines après la main d'œuvre, et beaucoup d'entre elles ne se couvrent plus, ce qui les rend plus vulnérables aux hausses de prix.

Sans couverture, les compagnies aériennes doivent augmenter les tarifs pour compenser la hausse des coûts. Mais les billets sont souvent vendus des semaines ou des mois à l'avance, de sorte que les transporteurs doivent absorber les hausses soudaines à court terme. La possibilité d'augmenter les prix ultérieurement dépend de la demande, et les compagnies aériennes ont signalé des tensions parmi les voyageurs les plus sensibles aux prix.

Le prix du kérosène peut également augmenter plus rapidement que celui du pétrole brut lorsque les raffineries cessent leur activité, que les expéditions sont perturbées, que les coûts d'assurance augmentent ou que les approvisionnements régionaux se resserrent, ce qui affecte également les compagnies aériennes.

"Nous nous attendons à ce que le mois de mars affecte la rentabilité des compagnies aériennes américaines en raison de la hausse imprévue des prix du carburant", a déclaré Nicolas Owens, analyste chez Morningstar.

Les actions de Southwest Airlines LUV.N , American Airlines

AAL.O , Delta Air Lines DAL.N , United Airlines UAL.O et Alaska Air Group ALK.N ont clôturé en baisse de 4 à 9 %. L'indice plus large NYSE Arca Airline .XAL a baissé d'environ 6%.

En Europe, Air France KLM AIRF.PA a clôturé en baisse, tandis que Lufthansa LHAG.DE , IAG ICAG.L , propriété de British Airways, et le transporteur économique Ryanair RYA.I ont chuté.

Wizz Air WIZZ.L , qui a fait état d'un manque à gagner de 58 millions de dollars en raison du conflit, a chuté de 9 %. Le directeur général Jozsef Varadi a déclaré à Reuters que l'impact devrait être limité à l'exercice financier se terminant ce mois-ci et a indiqué que le transporteur déplaçait sa capacité vers l'Europe.

Fitch Ratings a déclaré que la plupart des transporteurs européens et du Moyen-Orient maintiennent des niveaux de couverture de carburant relativement élevés, avec une couverture pour les trois prochains mois allant d'environ 50 % à plus de 80 %.

LES VOLS DE RAPATRIEMENT S'INTENSIFIENT

Emirates et Etihad proposent désormais des services limités au départ de Dubaï et d'Abou Dhabi via des couloirs aériens sûrs. Un porte-parole d'Emirates a déclaré que plus de 100 vols devraient partir de Dubaï avec des passagers et du fret jeudi et vendredi.

Qatar Airways a déclaré qu'elle assurerait des vols de secours limités à partir de jeudi pour les passagers bloqués, au départ de Mascate (Oman) vers six destinations européennes, dont Londres, Berlin et Rome, ainsi qu'au départ de Riyad vers Francfort.

Les gouvernements des États-Unis , du Canada et de toute l'Europe ont organisé des vols charters et aidé à obtenir des places sur des vols commerciaux pour rapatrier les citoyens. Plus de 17 500 Américains sont rentrés aux États-Unis depuis le 28 février.