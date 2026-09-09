La flambée des prix du pétrole pèse sur les marchés boursiers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les principaux indices américains sont dans le rouge; le Dow Jones affiche la plus forte baisse, avec un recul d'environ 0,8 %

* Le secteur des biens de consommation discrétionnaire est le plus faible de l'indice S&P 500; celui de l'énergie est le seul à progresser

* L'indice Euro STOXX 600 recule >1%

* Le dollar recule; le bitcoin progresse; l'or s'apprécie >1%; le brut américain gagne >3%

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans progresse légèrement à environ 4,81 %

9 septembre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

LA HAUSSE DU PRIX DU PÉTROLE PÈSE SUR LES ACTIONS

Les principaux indices boursiers américains sont en baisse ce mercredi matin, la flambée des cours du pétrole alimentant les craintes d’une aggravation des tensions au Moyen-Orient. Les contrats à terme sur le Brent ont franchi la barre des 100 dollars le baril pour la première fois depuis juillet.

Presque tous les secteurs du S&P 500 sont désormais en territoire négatif, les biens de consommation discrétionnaire

.SPLRCD et les valeurs industrielles .SPLRCI , tous deux en baisse de 1 %, menant le mouvement baissier. Le secteur de l’énergie .SPNY , en hausse de 1 %, est le seul à afficher des résultats positifs. Le secteur de l’énergie est en passe d’enregistrer un plus haut historique à la clôture.

Dans le détail, les sociétés minières d'or et d'argent

.XAU comptent parmi les plus performantes du marché.

Les investisseurs gardent également un œil sur Apple

AAPL.O , qui s'apprête à organiser un événement de lancement au cours duquel devraient être présentées les dernières versions de ses produits phares. Cet événement marque la première grande présentation de produits de la société depuis que John Ternus a succédé à Tim Cook au poste de directeur général. L'action Apple affiche une légère baisse ce jour-là.

Voici un aperçu de la situation des marchés vers 10h15 (heure de la côte Est).

(Terence Gabriel)

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