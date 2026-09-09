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La fintech néerlandaise Adyen voit des opportunités à long terme en Inde et prévoit de se développer sur le marché local
information fournie par Reuters 09/09/2026 à 06:45
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les effectifs de l'entreprise en Inde ont été multipliés par dix depuis 2023

* La société de paiement mise sur le commerce transfrontalier et les paiements basés sur l'IA

* Adyen s'adapte aux exigences de localisation des données et à l'UPI

par Nishit Navin et Ashwin Manikandan

Le prestataire de services de paiement néerlandais Adyen ADYEN.AS prévoit d’étendre ses activités en Inde et de recruter davantage de collaborateurs, misant ainsi sur le marché des paiements numériques en forte croissance dans ce pays et sur l’essor du commerce transfrontalier, a déclaré un haut responsable à Reuters.

La société cotée à Amsterdam, l’une des plus grandes entreprises de fintech au monde fournissant des services de paiement et des solutions financières, considère l’Inde comme un marché de croissance à long terme, tant en raison de l’arrivée de clients multinationaux dans le pays que de l’expansion des entreprises indiennes à l’étranger, a déclaré mardi Gary Yang, son président pour la région Asie-Pacifique, lors d’une interview.

"Nous continuons à recruter et à nous développer car nous voyons d’importantes opportunités sur ce marché", a-t-il déclaré sans toutefois préciser d’objectifs de croissance ou de recrutement spécifiques à l’Inde.

Les entreprises mondiales de paiement, notamment Stripe et PayPal PYPL.O , ont eu du mal à s’implanter en Inde. Stripe a réduit ses activités en Inde en 2024 en invoquant des difficultés réglementaires, tandis que PayPal s’est retiré du marché des paiements nationaux en Inde en 2021 et se concentre désormais sur les transactions transfrontalières.

Adyen , en revanche, n’a cessé de renforcer sa présence en Inde depuis l’obtention, en 2024, de licences d’agrégateur de paiements et de transactions transfrontalières. Ses effectifs locauxont été multipliés par dix depuis 2023, pour atteindre 120 personnes au premier semestre de cette année.

Le résultat avant impôts de l’entreprise en Inde a plus que doublé, passant de 1,45 million d’euros l’année précédente à 3,18 millions d’euros (3,5 millions de dollars) en 2025, selon les rapports annuels. Les activités mondialesd’Adyenont généré un résultat net de 1,06 milliard d’euros (1,23 milliard de dollars) en 2025.

Le prestataire de services de paiement, qui compte parmi ses principaux clients des géants de la technologie tels qu’Uber et Microsoft, collabore avec des entreprises, dont le géant du logiciel Adobe, qui cherchent à étendre leur offre de paiement en Inde. Adyenaide également des clients indiens, tels que la plateforme de voyage Oyo, à se développer à l’étranger, a déclaré M. Yang.

Selon M. Yang, l’entreprise néerlandaise a adapté sa plateforme au contexte réglementaire et au paysage des paiements propres à l’Inde afin de répondre aux exigences en matière de localisation des données et de proposer des mandats de paiement récurrents ainsi que des services liés à l’Interface de paiement unifiée (UPI).

"On ne peut pas réussir en Inde sans l’UPI", a -t-il déclaré.

L’UPI indienne est l’un des plus grands réseaux de paiement instantané au monde, traitant des milliards de transactions chaque mois.

L’entreprise se positionne également en vue de l’essor du "commerce agentique" alimenté par l’IA, dans lequel des agents logiciels pourraient rechercher des produits et effectuer des achats pour le compte des consommateurs.

Reuters a rapporté la semaine dernière que la National Payments Corp of India préparait un cadre qui permettrait aux agents IA d'effectuer de petits paiements numériques sans autorisation préalable pour chaque transaction.

(1 dollar = 0,8610 euro)

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