La fin du cessez-le-feu avec l'Iran pèse sur Wall Street

La place new-yorkaise est attendue en baisse mercredi à l'ouverture en écho aux Bourses européennes qui évoluent dans le rouge à la mi-séance. Les investisseurs renouent avec l'aversion au risque après de nouvelles frappes américaines contre l'Iran et les déclarations de Donald Trump, qui a estimé que le cessez-le-feu avec Téhéran était désormais "terminé". Les contrats à terme sur les indices américains signalent une ouverture en baisse de 0,5 % pour le S&P 500, de 0,8 % pour le Dow Jones et de 0,7% pour le Nasdaq.

Les contrats à terme sur les indices américains signalent une ouverture en baisse de 0,5 % pour le S&P 500, de 0,8 % pour le Dow Jones et de 0,7% pour le Nasdaq.

En marge du sommet de l'Otan à Ankara, Donald Trump a durci le ton à l'égard de l'Iran. "En ce qui me concerne, le cessez-le-feu est terminé", a-t-il déclaré, qualifiant le pays de "malade". "C'est une perte de temps de négocier avec eux, ce sont des menteurs", a-t-il ajouté aux côtés du secrétaire général de l'Alliance, Mark Rutte.

Les forces américaines ont lancé une "série de frappes puissantes" contre l'Iran, en riposte aux attaques attribuées à Téhéran contre trois navires commerciaux qui transitaient par le détroit d'Ormuz, a indiqué le commandement américain pour le Moyen-Orient, le Centcom, sur X.

Le locataire de la Maison-Blanche a toutefois laissé la porte ouverte à une reprise des discussions, en soulignant que Jared Kushner et Steve Witkoff étaient "de bons négociateurs". "Ils veulent négocier, mais ils doivent revenir vers moi", a-t-il précisé.

Ce regain de tensions géopolitiques intervient à l'aube de la saison des résultats trimestriels et impacte le cours de l'or noir, le baril de Brent bondissant de 6% à 78,5 dollars.

Cette flambée des cours du pétrole pèse plus particulièrement sur les valeurs sensibles à l'évolution des coûts du carburant. En préouverture, United Airlines recule de 3,16%, Southwest Airlines de 2,17 % et Delta Air Lines de 1,84%. Les compagnies de croisières sont également délaissées, avec un repli attendu de 2,29% pour Carnival.

En revanche, les géants pétroliers Exxon Mobil et Chevron sont attendus en territoire positif.

A 20h00, l'attention se portera sur la publication du compte rendu de la réunion de juin de la Fed, la première présidée par Kevin Warsh.